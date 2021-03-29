Матір, яка наростити гострі нігті немовляті, розкритикували в мережі (фото)

Жінка зважилася на цей крок заради реклами манікюрних послуг.

Мати, яка наростила своїй дитині нігті заради реклами косметичних послуг, зазнала критики в соціальних мережах.

Як пише The Sun, жінка, чиє ім'я не називається, опублікувала у соцмережах кілька знімків рекламного характеру, на яких показані руки її дитини, на пальцях яких — довгі нігті з гострою формою.

"Я можу привести в порядок руки і вашої дитини. Напишіть мені в особисті повідомлення для докладнішої інформації. Низькі ціни", — підписала жінка повідомлення.

[ + – ] нігті дитини

Користувачі залишилися незадоволені оголошенням жінки і почали критикувати її в коментарях.

"Дитячі нігті і так досить гострі, не можу собі уявити, щоб моя дочка виглядала так само", "Ви повинні тримати нігті вашої дитини коротко підстриженим, щоб вона не поранилася. Це паршиво і нерозумно", "Що не так з цим світом", — пишуть люди.

Нагадаємо, жінкам-військовослужбовцям армії США дозволили дещо урізноманітнити свій стиль. Відтепер, вони можуть носити довге волосся, сережки у вухах, фарбувати губи і нігті.

Якщо раніше жінки-військовослужбовці з довгим волоссям повинні були збирати їх в гульки, то зараз дозволяється заплітати коси або робити хвостик. Можна також поєднувати зачіски, якщо це не заважає носити каску.

А у 2018 році спікер парламенту Танзанії Джоб Ндугай заявив, що відтепер жінкам-депутатам заборонено входити в будівлю парламенту з штучними нігтями і віями.

"Владою, даною мені Конституцією Об'єднаної Республіки Танзанія, відтепер я забороняю всім членам парламенту з накладними нігтями і віями входити в будівлю", — сказав Ндугай.

Ще раніше шведський олімпійський комітет заборонив спортсменам влаштовувати "мовчазний протест" проти закону про гей-пропаганду в Росії під час Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. Це рішення прийняли після того, як на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Москві кілька спортсменок пофарбували нігті в кольори веселкового прапора.