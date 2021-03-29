Десятки погибших и пропавших без вести иностранцев: террористы ИГИЛ напали на город Пальма в Мозамбике

Сейчас город наводнен боевиками, которые вступают в противостояние с местными властями, жители прячутся в лесах

В Мозамбике несколько десятков человек погибли при нападении боевиков на город Пальма в провинции Кабу-Делгаду, и несколько десятков пропали без вести. Возможно, они скрываются в лесах вокруг города. Среди них есть иностранцы. Рядом с городом расположено газовое месторождение Афунги, которое разрабатывает французская компания Total. Об этом пишет The Guardian.

Нападение боевиков произошло еще на прошлой неделе. Они установили контроль над городом Пальма, власти Мозамбика только через несколько дней эвакуировали 180 человек, которые скрывались и держали оборону в отеле Amarula Lodge. Однако несколько десятков людей, в том числе и иностранцев считаются пропавшими без вести.

[ + – ] Спасенные работники газового месторождения

[ + – ] Эвакуация из отеля в городе Пальма/Фото: DYCK ADVISORY GROUP

По последним данным минобороны Мозамбика, когда проходила эвакуация из отеля, боевики устроили засаду, в результате чего погибли семь человек. Из 17 машин, которые выехали из отеля, к точке эвакуации смогли прорваться только семь.

"Группа террористов проникла в Пальму, они начали боевые действия, что привело к подлому убийству десятков беззащитных людей", — заявил официальный представитель минобороны Омара Саранга.

[ + – ] Спасение людей в Пальме, Мозамбик

Также он добавил, что силы безопасности занимались "спасением сотен горожан, жителей страны и иностранцев", но не привел данные о числе спасенных.

Террористы связанной с ИГИЛ группировки Аш-Шабааб перерезали телефонные линии и напали на мирных жителей. С берега их эвакуировали рыбацкими лодками и

"Это был полный хаос, они напали молниеносно, не было плана эвакуации", — сказал Лайонел Дайк, основатель южноафриканской частной охранной компании Dyck Advisory Group (DAG), которая помогла эвакуировать на вертолете многих из тех, кто оказался в ловушке в отеле.

[ + – ] Надпись SOS, выложенная людьми, укрывшимися в мозамбикском отеле

Выжившие рассказывают, что они прятались на пляже, усеянном обезглавленными телами. Чтобы их заметили с воздуха, они выложили SOS белыми камнями с клумб. Боевики обстреливали их из минометов и пулеметов, охранникам из DAG пришлось открыть огонь с воздуха, чтобы очистить периметр.

Сейчас охранники DAG и местные власти ищут выживших. Среди них граждане Мозамбика, Великобритании и Франции. Точное их количество неизвестно. Как и число погибших. Напомним, ранее боевики Аш-Шаббаб напали на курортный остров Вамизи, где любили отдыхать знаменитости, и сожгли тамошние отели дотла.