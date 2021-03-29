Десятки загиблих і зниклих безвісти іноземців: терористи ІДІЛ напали на місто Пальма в Мозамбіку

Наразі місто наповнене бойовиками, які вступають у протистояння з місцевою владою, жителі ховаються в лісах

У Мозамбіку кілька десятків людей загинули при нападі бойовиків на місто Пальма в провінції Кабу-Делгаду, і кілька десятків пропали безвісти. Можливо, вони ховаються в лісах навколо міста. Серед них є іноземці. Поруч з містом розташоване газове родовище Афунгі, яке розробляє французька компанія Total. Про це пише The Guardian.

Напад бойовиків відбувся ще минулого тижня. Вони встановили контроль над містом Пальма, влада Мозамбіку тільки через кілька днів евакуювала 180 осіб, які переховувалися і тримали оборону в готелі Amarula Lodge. Однак кілька десятків людей, у тому числі й іноземці, вважаються зниклими безвісти.

[ + – ] Врятовані працівники газового родовища

[ + – ] Евакуація з готелю в місті Пальма/Фото: DYCK ADVISORY GROUP

За останніми даними міноборони Мозамбіку, коли проходила евакуація з готелю, бойовики влаштували засідку, у результаті чого загинули семеро людей. З 17 машин, які виїхали з готелю, до точки евакуації змогли прорватися тільки сім.

"Група терористів проникла в Пальму, вони почали бойові дії, що призвело до підлого вбивства десятків беззахисних людей", — заявив офіційний представник міноборони Омар Саранг.

[ + – ] Порятунок людей у Пальмі, Мозамбік

Також він додав, що сили безпеки займалися "порятунком сотень городян, жителів країни та іноземців", але не навів дані про кількість врятованих.

Терористи пов'язаного з ІДІЛ угруповання Аш-Шабааб перерізали телефонні лінії і напали на мирних жителів. З берега їх евакуювали рибальськими човнами.

"Це був повний хаос, вони напали блискавично, не було плану евакуації", — сказав Лайонел Дайк, засновник південноафриканської приватної охоронної компанії Dyck Advisory Group (DAG), яка допомогла евакуювати на гелікоптері багатьох з тих, хто опинився в пастці в готелі.

[ + – ] Напис SOS, викладений людьми, котрі сховалися в Мозамбікському готелі

Ті, хто вижив, розповідають, що вони ховалися на пляжі, засіяному обезголовленими тілами. Щоб їх помітили з повітря, вони виклали SOS білими каменями з клумб. Бойовики обстрілювали їх з мінометів і кулеметів, охоронцям з DAG довелося відкрити вогонь з повітря, щоб очистити периметр.

Наразі охоронці DAG і місцева влада шукають тих, хто вижив. Серед них громадяни Мозамбіку, Великобританії і Франції. Точна їхня кількість невідома. Як і число загиблих.

Нагадаємо, що раніше бойовики Аш-Шаббаб напали на курортний острів Вамізі, де любили відпочивати знаменитості, і спалили тамтешні готелі дотла.