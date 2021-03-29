"Был на рынке 33 года": во Франции оштрафовали производителя препарата для похудения

Считается, что от побочных эффектов лекарства умирали. Компания заплатит 2,7 млн евро штрафа и 200 млн евро – компенсаций.

Во Франции фармацевтический гигант Servier признан виновным в непредумышленных убийствах, нанесении вреда здоровью и обмане при отягчающих обстоятельствах вследствие реализации препарата Mediator. Об этом сообщило Euronews.

С 1976 года это лекарство прописывалось пациентам с диабетом второго типа, страдающим от лишнего веса.

Врач Ирэн Фрашон начала вести борьбу за изъятие Mediator из продажи в 2007 году. Она опубликовала масштабное исследование о негативном влиянии препарата на сердечно-сосудистую систему. В 2009 году препарат отозвали с рынка.

Около пяти миллионам человек прописали это лекарство в течение трех десятилетий.

"Суд признал серьезным преступление все то, о чем я говорила последние 14 лет, что Mediator – опасный амфетамин и в Servier об этом знали, но отрицали до сегодняшнего дня", – сказала Фрашон.

[ + – ] Ирэн Фрашон

По независимым данным, употребление лекарства могло стоить жизни двум тысячам человек.

Судебный процесс длился с 2019 года, по делу были выявлены тысячи потерпевших. Фирма-производитель препарата утверждала, что не знала о побочных эффектах лекарства. В начале процесса Фрашон рассказала в интервью, что несколько экспертов, работавших на надзорный орган, были также оплачиваемыми консультантами фармкомпании Servier.

На оглашение приговора в суде ушло почти три часа, в деле были задействованы около 400 адвокатов.

Компания обязана выплатить штраф в размере 2,7 млн евро. Впервые во Франции вина вменяется и государственному ведомству: за недостаточный надзор Национальному агентству безопасности медикаментов назначен штраф в 303 тысячи евро.

Бывший заместитель председателя правления компании Жан-Филипп Сета также был приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

На сайте Servier говорится, что по состоянию на 1 марта 2021 года 3884 пациентам предложены компенсации на общую сумму 199,6 млн евро, 177,6 млн из которых уже выплачены.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения запускает программу выплаты компенсаций за побочные эффекты после применения вакцин против COVID-19. 17 февраля ВОЗ подписала договор с компанией Chubb Limited о компенсациях для жителей 92 стран мира с низким и средним уровнем дохода жителей, на которых распространяется соглашение Фонда COVAX о рыночных обязательствах. Пока это первый и единственный глобальный механизм возмещения по вакцинации. Стоить отметить, что Украина тоже должна получить вакцины через Фонд COVAX.