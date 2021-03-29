"Був на ринку 33 роки": у Франції оштрафували виробника препарату для схуднення

Вважається, що від побічних ефектів ліків вмирали. Компанія заплатить 2,7 млн євро штрафу і 200 млн євро — компенсацій.

У Франції фармацевтичний гігант Servier визнаний винним у ненавмисних убивствах, нанесенні шкоди здоров'ю і обмані при обтяжуючих обставинах внаслідок реалізації препарату Mediator. Про це повідомило Euronews.

З 1976 року ці ліки прописувалося пацієнтам з діабетом другого типу, які страждають від зайвої ваги.

Лікар Ірен Фрашон почала вести боротьбу за вилучення Mediator з продажу у 2007 році. Вона опублікувала масштабне дослідження про негативний вплив препарату на серцево-судинну систему. У 2009 році препарат відкликали з ринку.

Близько п'яти мільйонам людей прописали ці ліки протягом трьох десятиліть.

"Суд визнав серйозним злочином все те, про що я говорила останні 14 років, що Mediator — небезпечний амфетамін і в Servier про це знали, але заперечували до сьогодні", — сказала Фрашон.

[ + – ] Ірен Фрашон

За незалежними даними, вживання ліків могло коштувати життя двом тисячам осіб.

Судовий процес тривав з 2019 року, у справі виявили тисячі потерпілих. Фірма-виробник препарату стверджувала, що не знала про побічні ефекти ліків. На початку процесу Фрашон розповіла в інтерв'ю, що кілька експертів, які працювали на наглядовий орган, були також оплачуваними консультантами фармкомпанії Servier.

На оголошення вироку в суді пішло майже три години, в справі були залучені близько 400 адвокатів.

Компанія зобов'язана виплатити штраф розміром 2,7 млн євро. Вперше у Франції вина ставиться і державному відомству: за недостатній нагляд Національному агентству безпеки медикаментів призначений штраф 303 тисяч євро.

Колишній заступник голови правління компанії Жан-Філіп Сета також був засуджений до чотирьох років позбавлення волі умовно.

На сайті Servier йдеться, що станом на 1 березня 2021 року 3884 пацієнтам запропоновані компенсації загальною сумою 199,6 млн євро, 177,6 млн з яких вже виплачено.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я запускає програму виплати компенсацій за побічні ефекти після застосування вакцин проти COVID-19. 17 лютого ВООЗ підписала договір з компанією Chubb Limited про компенсації для жителів 92 країн світу з низьким і середнім рівнем доходу жителів, на яких поширюється угода Фонду COVAX про ринкові зобов'язання. Поки це перший і єдиний глобальний механізм відшкодування з вакцинації. Варто зазначити, що Україна теж повинна отримати вакцини через Фонд COVAX.