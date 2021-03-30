Индиец поступил в юридический колледж с 42-ой попытки и стал адвокатом в 65 лет

Мужчина не собирается останавливаться на достигнутом и планирует получить степень магистра права.

65-летний житель индийской деревни Парикхеда в регионе Дхенканал штата Одиша Трилочан Найк всегда мечтал стать юристом, но, чтобы получить диплом, ему понадобилось несколько десятилетий, пишет India Today.

Мужчина прославился после того, как поступил в юридический колледж Шри Бисвагуру в Каттаке с 42-й попытки. Впервые Найк пришел на вступительный экзамен, который проходил в его средней школе Банасингх, в 1972 году. Провалившись, он попытался пересдать его в том же году, но снова потерпел неудачу.

[ + – ] Трилочан Найк Фото: соцсети

Не испугавшись проблем, Найк сдал вступительный экзамен в 1993 году с 42-й попытки. В том же году его старший сын Ахил окончил 12 класс.

Через пять лет обучения, в 1998 году, когда пришло время защищать дипломную работу, мужчина снова провалился. Попытку получить диплом он предпринимал снова и снова, пока в 2020 году наконец защитил свой проект и уже в 2021-м стал бакалавром юриспруденции.

[ + – ] Диплом Трилочана Найка, который он получил через 23 года после окончания учебы Фото: соцсети

В беседе с India Today Трилочан Найк сказал, что диплом об образовании является самым ценным достоянием. Только имея этот документ, человек, по мнению мужчины, может считаться полноценным. По его словам, лишь через образование можно понять, что происходит в стране и за ее пределами.

"Образование очень важно для выживания и успеха в жизни", – подчеркнул он.

В период изоляции из-за пандемии коронавируса в 2020 году, после успешного завершения курса бакалавра права в юридическом колледже, Трилочан поступил в Совет адвокатов штата Одиша. В будущем Найк надеется заниматься юридической практикой в ​​суде Дхенканала.

Найк хочет продолжить учебу и в следующем году планирует замахнуться на программу магистра права.

Напомним, в Индии арестовали военного Сатьянараяна Паливала, который передавал секретную информацию пакистанской разведывательной службе в обмен на фотографии эротического характера.