Індієць вступив до юридичного коледжу з 42-ої спроби і став адвокатом у 65 років

Чоловік не збирається зупинятися на досягнутому і планує отримати ступінь магістра права.

65-річний житель індійського села Парікхеда в регіоні Дхенканал штату Одіші Трілочан Найк завжди мріяв стати юристом, але, щоб отримати диплом, йому знадобилося кілька десятиліть, пише India Today.

Чоловік прославився після того, як вступив до юридичного коледжу Шрі Бісвагуру в Каттаке з 42-ї спроби. Уперше Найк прийшов на вступний іспит, який проходив у його середній школі Банасінгх, у 1972 році. Зазнавши невдачі, він спробував перескласти його в тому ж році, але знову не склав.

[ + – ] Трілочан Найк Фото: соцсети

Не злякавшись проблем, Найк склав вступний іспит у 1993 році з 42-ї спроби. У тому ж році його старший син Ахіл закінчив 12 клас.

Через пʼять років навчання, у 1998 році, коли прийшов час захищати дипломну роботу, чоловік знову зазнав невдачі. Спробу отримати диплом він робив знову і знову, поки у 2020 році нарешті захистив свій проект і вже у 2021-му став бакалавром юриспруденції.

[ + – ] Диплом Трілочана Найка, який він отримав через 23 роки після закінчення навчання Фото: соцсети

У бесіді з India Today Трілочан Найк сказав, що диплом про освіту є найціннішим надбанням. Тільки маючи цей документ, людина, на думку чоловіка, може вважатися повноцінною. За його словами, лише через освіту можна зрозуміти, що відбувається в країні і за її межами.

"Освіта дуже важлива для виживання та успіху в житті", — підкреслив він.

У період ізоляції через пандемію коронавірусу у 2020 році, після успішного завершення курсу бакалавра права в юридичному коледжі, Трілочан вступив до Ради адвокатів штату Одіші. У майбутньому Найк сподівається займатися юридичною практикою в суді Дхенканала.

Найк хоче продовжити навчання і в наступному році планує замахнутися на програму магістра права.

Нагадаємо, що в Індії заарештували військового Сатьянараяна Палівала, який передавав секретну інформацію пакистанській розвідувальній службі в обмін на фотографії еротичного характеру.