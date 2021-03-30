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Танки, десант и удары РСЗО — пророссийский фельдмаршал из Ливии начал масштабные учения (фото)

Игаль Левин
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Фото: Libyan cities news | Солдат "Ливийской национальной армии"

Халифа Хафтар знаменит своими амбициями подчинить себе всю Ливию. При этом он не брезгует ни поддержкой России, ни помощью военных преступников из ЧВК Вагнера.

"Ливийская национальная армия", возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, начала полномасштабные военные учения. Среди поддерживающих его государств – Россия и Египет. В военных действиях в Ливии принимает участие и широко известная своими военными преступлениями ЧВК Вагнера.

На учениях были задействованы вертолеты, авиация, танковые части, РСЗО и даже парашютисты.

Мятежному фельдмаршалу противостоит Правительство национального согласия. Оно расположено в Триполи и признано как ООН, так и Россией, которая в то же время поддерживает оружием и боевиками "Ливийскую национальную армию".

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Халифа Хафтар (в очках) во время маневров

Правительство национального согласия пользуется военной поддержкой Турции которая поставляет Триполи не только стандартные вооружения, но и обеспечивает поддержку своими знаменитыми ударными беспилотниками. 

Нужно отметить, что не все страны Евросоюза разделяют такую политику Анкары. Например, в прошлом году ВМС Германии пытались досмотреть одно из турецких судов, но ВМС Турции пресекли эту попытку.

Ниже представлены фото, опубликованные прохафтаровским новостным агентством Libyan cities news

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Солдат "Ливийской национальной армии"
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Танки "Ливийской национальной армии"
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РСЗО "Ливийской национальной армии
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Танк атакует
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Командование наблюдает за ходом учений
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Вертолеты "Ливийской национальной армии"
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Высадка десанта
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Ударные самолеты в небе
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Высшие командиры на брифинге
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Libyan cities news.