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Танки, десант і удари РСЗВ — проросійський фельдмаршал з Лівії почав масштабні навчання (фото)

Ігаль Левін
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Фото: Libyan cities news | Солдат "Лівійської національної армії"

Халіфа Хафтар знаменитий своїми амбіціями підпорядкувати собі всю Лівію. При цьому він не гребує ні підтримкою Росії, ні допомогою військових злочинців з ПВК Вагнера.

"Лівійська національна армія", очолювана фельдмаршалом Халіфою Хафтаром, почала повномасштабні військові навчання. Серед підтримують його держав — Росія і Єгипет. У військових діях в Лівії бере участь і широко відома своїми військовими злочинами ПВК Вагнера.

На навчаннях були задіяні вертольоти, авіація, танкові частини, РСЗВ і навіть парашутисти.

Бунтівному фельдмаршалу протистоїть Уряд національної згоди. Він розташований у Тріполі і визнаний як ООН, так і Росією, яка водночас підтримує зброєю і бойовиками "Лівійську національну армію".

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Халіфа Хафтар (в окулярах) під час маневрів

Уряд національної згоди користується військовою підтримкою Туреччини яка поставляє Тріполі не тільки стандартні озброєння, але і забезпечує підтримку своїми знаменитими ударними безпілотниками.

Варто зазначити, що не всі країни Євросоюзу поділяють таку політику Анкари. Наприклад, минулого року ВМС Німеччини намагалися обшукати одне з турецьких суден, але ВМС Туреччини припинили цю спробу.

Нижче представлені фото, опубліковані прохафтарівським новинним агентством Libyan cities news

Солдат "Лівійської національної армії"
Солдат "Лівійської національної армії"
Танки "Лівійської національної армії"
Танки "Лівійської національної армії"
РСЗВ "Лівійської національної армії
РСЗВ "Лівійської національної армії
танк атакує
танк атакує
Командування спостерігає за перебігом навчань
Командування спостерігає за перебігом навчань
Вертольоти "Лівійської національної армії"
Вертольоти "Лівійської національної армії"
висадка десанту
висадка десанту
Ударні літаки в небі
Ударні літаки в небі
Вищі командири на брифінгу
Вищі командири на брифінгу
Солдат "Лівійської національної армії"
Танки "Лівійської національної армії"
РСЗВ "Лівійської національної армії
танк атакує
Командування спостерігає за перебігом навчань
Вертольоти "Лівійської національної армії"
висадка десанту
Ударні літаки в небі
Вищі командири на брифінгу

Libyan cities news.