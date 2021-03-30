Танки, десант і удари РСЗВ — проросійський фельдмаршал з Лівії почав масштабні навчання (фото)
Халіфа Хафтар знаменитий своїми амбіціями підпорядкувати собі всю Лівію. При цьому він не гребує ні підтримкою Росії, ні допомогою військових злочинців з ПВК Вагнера.
"Лівійська національна армія", очолювана фельдмаршалом Халіфою Хафтаром, почала повномасштабні військові навчання. Серед підтримують його держав — Росія і Єгипет. У військових діях в Лівії бере участь і широко відома своїми військовими злочинами ПВК Вагнера.
На навчаннях були задіяні вертольоти, авіація, танкові частини, РСЗВ і навіть парашутисти.
Бунтівному фельдмаршалу протистоїть Уряд національної згоди. Він розташований у Тріполі і визнаний як ООН, так і Росією, яка водночас підтримує зброєю і бойовиками "Лівійську національну армію".
Уряд національної згоди користується військовою підтримкою Туреччини яка поставляє Тріполі не тільки стандартні озброєння, але і забезпечує підтримку своїми знаменитими ударними безпілотниками.
Варто зазначити, що не всі країни Євросоюзу поділяють таку політику Анкари. Наприклад, минулого року ВМС Німеччини намагалися обшукати одне з турецьких суден, але ВМС Туреччини припинили цю спробу.
Нижче представлені фото, опубліковані прохафтарівським новинним агентством Libyan cities news
Libyan cities news.