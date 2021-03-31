В Испании обязали носить маски во всех открытых публичных местах, включая пляжи

Новые требования будут касаться всех лиц старше шести лет. Маску нужно будет носить даже во время купания в море.

В Испании ввели новые правила, требующие обязательное ношение защитных масок во всех публичных местах на улице, включая пляжи.

Об этом сообщает The Independent.

Согласно новым требованиям, все лица старше шести лет должны носить защитные маски при посещении публичных мест на открытых пространствах и других местах, предназначенных для общественного пользования.

Правила будут применяться во всех местах, в том числе на пляжах и в сельской местности. Маска также будет необходима даже во время купания в море.

Новый указ отменяет предыдущие правила, которые позволяли региональным властям принимать собственные решения о том, когда следует носить маски.

До 30 марта закрытие лица на открытом воздухе было обязательным только в тех случаях, когда было невозможно придерживаться социальной дистанции на 1,5 метра. Теперь маска обязательна, независимо от скопления людей в том или ином месте.

Издание отмечает, что некоторые представители туристической индустрии недовольны введением новых ограничений, опасаясь, что они могут оттолкнуть многих туристов от посещения Испании этим летом.

"Если в Испании на пляжах потребуются маски после 17 мая, я отменю свой отпуск в Марбелье и поеду на Кипр или во Флориду, где рады деньгам туристов", – написал один из пользователей соцсети.

Один из научных советников правительства Великобритании, эпидемиолог Марк Вулхаус по этому поводу заявил, что существует "очень мало доказательств передачи вируса вне помещений", а поездки на пляж – одно из самых безопасных занятий после смягчения локдауна.

"Не было никаких вспышек, связанных с переполненными пляжами. Насколько мне известно, никогда не было вспышки Covid-19, связанной с пляжем, где-либо в мире", – сказал профессор Вулхаус.

Обращаясь к комитету британского парламента по науке и технологиям, он заявил: "Я думаю, мы должны понимать, где существуют риски, а где нет, чтобы (премьер-министр) мог сделать как можно больше для обеспечения безопасности".

Напомним, в прошлом году в Турции также обязали граждан носить защитные маски во всех общественных местах без исключения, включая пляжи.