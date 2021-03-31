В Іспанії зобов'язали носити маски у всіх відкритих публічних місцях, включаючи пляжі

Нові вимоги будуть стосуватися всіх осіб старше шести років. Маску потрібно буде носити навіть під час купання в морі.

В Іспанії ввели нові правила, що вимагають обов'язкове носіння захисних масок у всіх публічних місцях на вулиці, включаючи пляжі.

Про це повідомляє The Independent.

Згідно з новими вимогами, усі особи старше шести років повинні носити захисні маски під час відвідування публічних місць на відкритих просторах та інших місцях, призначених для громадського користування.

Правила будуть застосовуватися в усіх місцях, у тому числі на пляжах і в сільській місцевості. Маска також буде необхідна навіть під час купання в морі.

Новий указ скасовує попередні правила, які дозволяли регіональній владі приймати власні рішення про те, коли варто носити маски.

До 30 березня закриття обличчя на відкритому повітрі було обов'язковим лише в тих випадках, коли було неможливо дотримуватися соціальної дистанції на 1,5 метра. Тепер маска обов'язкова, незалежно від скупчення людей у тому чи іншому місці.

Видання зазначає, що деякі представники туристичної індустрії незадоволені введенням нових обмежень, побоюючись, що вони можуть відштовхнути багатьох туристів від відвідин Іспанії цього літа.

"Якщо в Іспанії на пляжах будуть потрібні маски після 17 травня, я скасую свою відпустку в Марбельї і поїду на Кіпр або до Флориди, де раді грошам туристів", — написав один з користувачів соцмережі.

Один з наукових радників уряду Великобританії, епідеміолог Марк Вулхаус з цього приводу заявив, що існує "дуже мало доказів передачі вірусу поза приміщеннями", а поїздки на пляж — одне з найбезпечніших занять після пом'якшення локдауну.

"Не було ніяких спалахів, пов'язаних з переповненими пляжами. Наскільки мені відомо, ніколи не було спалаху Covid-19, пов'язаного з пляжем де-небудь у світі", — сказав професор Вулхаус.

Звертаючись до комітету британського парламенту з питань науки і технологій, він заявив: "Я думаю, ми повинні розуміти, де існують ризики, а де ні, щоб (прем'єр-міністр) міг зробити якомога більше для організації безпеки".

Нагадаємо, що в минулому році в Туреччині також зобов'язали громадян носити захисні маски в усіх громадських місцях без винятку, включаючи пляжі.