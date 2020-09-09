Турция усиливает карантин: граждан обязали носить маски на пляжах

В Турции обязали граждан носить защитные маски во всех общественных местах без исключения, включая пляжи. Карантинные ограничения усилили в рамках борьбы с COVID-19.

Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Министерства внутренних дел Турции.

"Граждане обязаны носить маски без исключения на всех территориях (общественные площади, проспекты, улицы, парки, сады, места для пикников, пляжи, транспортные средства общественного транспорта, рабочие места, фабрики и т. д.) по всей стране (кроме жилых помещений)", – говорится в документе.

Кроме того, запрещены концерты и другие развлечения в ресторанах, гостиницах и кафе после полуночи.

Отмечается, что это решение вызвано невыполнением принятых ранее мер, особенно по социальному дистанцированию.

"На нынешнем этапе уровень распространения болезни растет, а здоровье населения находится под угрозой", – отмечается в документе.

Усиленные меры действуют на территории всех 81 провинций Турции.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в Турции коронавирусом заразились свыше 281 тыс. человек, умерли 6,7 тыс.

Отметим, с июня в Турции штрафуют на 130 долларов за нарушение масочного режима. Постояльцам турецких отелей запретили самостоятельно накладывать себе еду в тарелки на "шведских столах".