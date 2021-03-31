НАТО перехватило полдюжины групп российских самолетов в течение 6 часов

Благодаря истребителям Альянса, которые поднимались в небо 10 раз, ни один самолет РФ не нарушил воздушное пространство союзников.

Истребители НАТО в понедельник, 30 марта, были вынуждены подняться на перехват необычно большого количества российских военных самолетов возле воздушного пространства союзников. Истребители Альянса поднимались в воздух 10 раз над Северной Атлантикой, Северным морем, Черным морем и Балтийским морем.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

"Менее чем за шесть часов истребители перехватили шесть различных групп российских военных самолетов", – говорится в сообщении.

По данным организации, норвежские и бельгийские F-16, а также британские "Тайфуны" перехватили пару бомбардировщиков Ту-95. Норвежские истребители перехватили два бомбардировщика Ту-160 . Турецкие, румынские и болгарские истребители вылетали на перехват трех групп российских военных самолетов над Черным морем. А итальянские истребители перехватили российский патрульный самолет над Балтийским морем.

"Хотя полеты российских военных самолетов вблизи воздушного пространства НАТО далеко не редкость, такое количество полетов за один день является неординарным", – заявили в Альянсе.

В прошлом году истребители НАТО поднимались более 400 раз для перехвата разных самолетов, 90% из которых были российскими.

"Российские военные самолеты часто не передают код транспондера, указывающий их местоположение и высоту, не оповещают о планах полетов и не связываются с авиадиспетчерами, что представляет потенциальную опасность для гражданских авиалайнеров", – заявили в НАТО.

В Альянсе добавили, что в понедельник ни один российский самолет не вторгся в воздушное пространство союзников.

"Перехват нескольких групп российских самолетов демонстрирует готовность и способность сил НАТО охранять небо союзников 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году", – сказал генерал Эндрю Хансен, заместитель начальника штаба ВВС США.

Глава Северного командования Вооруженных сил США Глен Ван Херк, выступая недавно в Конгрессе, напомнил, что "Россия продолжает проводить военные операции на подступах к Северной Америке".

Он добавил, что в прошлом году "Северное командование зафиксировало большее количество полетов российских самолетов у побережья Аляски, чем за любой год после окончания холодной войны. В этих полетах участвовали тяжелые бомбардировщики, противолодочная авиация и средства разведки".

"Россия представляет собой постоянную непосредственную угрозу для Соединенных Штатов и Канады и остается самым серьезным вызовом для нашей миссии", – сказал Ван Херк.

Напомним, военные самолеты стран-участниц НАТО в 2020 году совершили более 400 вылетов для перехвата летательных аппаратов, приближающихся к зоне воздушной ответственности Альянса. При этом, более 350 перехватов приходилось на военные самолеты России.