НАТО перехопило півдюжини груп російських літаків протягом 6 годин

Завдяки винищувачам Альянсу, які піднімалися в небо 10 раз, жоден літак РФ не порушив повітряний простір союзників.

Винищувачі НАТО в понеділок, 30 березня, були змушені піднятися на перехоплення незвично великої кількості російських військових літаків біля повітряного простору союзників. Винищувачі Альянсу піднімалися в повітря 10 разів над Північною Атлантикою, Північним морем, Чорним морем і Балтійським морем.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

"Менш ніж за шість годин винищувачі перехопили шість різних груп російських військових літаків", — йдеться у повідомленні.

За даними організації, норвезькі та бельгійські F-16, а також британські "Тайфуни" перехопили пару бомбардувальників Ту-95. Норвезькі винищувачі перехопили два бомбардувальники Ту-160. Турецькі, румунські та болгарські винищувачі вилітали на перехоплення трьох груп російських військових літаків над Чорним морем. А італійські винищувачі перехопили російський патрульний літак над Балтійським морем.

"Хоча польоти російських військових літаків поблизу повітряного простору НАТО далеко не рідкість, така кількість польотів за один день є неординарною", — заявили в Альянсі.

Минулому року винищувачі НАТО піднімалися понад 400 разів для перехоплення різних літаків, 90% з яких були російськими.

"Російські військові літаки часто залишають поза передачею код транспондера, який вказує їх місце розташування і висоту, що не сповіщають про плани польотів і не зв'язуються з авіадиспетчерами, що становить потенційну небезпеку для цивільних авіалайнерів", — заявили в НАТО.

В Альянсі додали, що в понеділок жоден російський літак не вторгся у повітряний простір союзників.

"Перехоплення декількох груп російських літаків демонструє готовність і здатність сил НАТО охороняти небо союзників 24 години на добу, сім днів на тиждень, 365 днів на рік", — сказав генерал Ендрю Хансен, заступник начальника штабу ВПС США.

Голова Північного командування Збройних сил США Глен Ван Херк, виступаючи нещодавно в Конгресі, нагадав, що "Росія продовжує проводити військові операції на підступах до Північної Америки".

Він додав, що минулого року "Північне командування зафіксувало більшу кількість польотів російських літаків біля узбережжя Аляски, ніж за будь-який рік після закінчення холодної війни. У цих польотах брали участь важкі бомбардувальники, протичовнова авіація і засоби розвідки".

"Росія несе постійну безпосередню загрозу для Сполучених Штатів і Канади і залишається найсерйознішим викликом для нашої місії", — сказав Ван Херк.

Нагадаємо, військові літаки країн-учасниць НАТО у 2020 році здійснили понад 400 вильотів для перехоплення літальних апаратів, що наближаються до зони повітряної відповідальності Альянсу. При цьому, понад 350 перехоплень припадало на військові літаки Росії.