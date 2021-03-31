В Словении уставший от локдауна мужчина протестовал возле парламента с бензопилой (видео)

Проникнуть в здание буйному гражданину не удалось – его быстро обезвредили дежурившие возле парламента правоохранители.

В Словении правоохранители задержали мужчину, который с собакой, которую держал на поводке, и заряженной бензопилой протестовал возле здания парламента против карантинных ограничений.

Об этом сообщает издание Nova24.

Подойдя к главному входу, мужчина запустил пилу, направил ее в сторону парламента и закричал: "Я устал от локдауна".

Правоохранители, которые дежурили у здания, быстро обезвредили правонарушителя, уложив его на землю.

Уже находясь в неподвижном положении, мужчина сказал полицейским, что с него "достаточно этих закрытий", имея в виду, введение новых ограничительных мер в стране из-за увеличения числа коронавирусных инфекций.

В результате инцидента, пишет издание, никто не пострадал.

Как сообщается на сайте uradni-list.si, власти Словении приняли решение об ужесточении режима карантина в период с 1 по 11 апреля. По всей территории страны будет введён комендантский час с 22:00 до 5 утра. Из предприятий сферы услуг продолжат работу только продовольственные и хозяйственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, АЗС и автосервисы. В стране будут закрыты все детские сады, школы и университеты. Все жители обязаны носить маски в общественных местах.

Напомним, в Словении девушка отрезала себе руку циркулярной пилой ради миллионной страховки. Суд пришел к выводу, что увечье было нанесено умышленно и ей грозит тюрьма.