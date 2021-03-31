У Словенії втомлений від локдауну чоловік протестував біля парламенту з бензопилою (відео)

Проникнути в будівлю буйному громадянинові не вдалося — його швидко знешкодили біля парламенту чергові правоохоронці.

У Словенії правоохоронці затримали чоловіка, який із собакою, яку тримав на повідку, і зарядженою бензопилою протестував біля будівлі парламенту проти карантинних обмежень.

Про це повідомляє видання Nova24.

Підійшовши до головного входу, чоловік запустив пилу, направив її в сторону парламенту і закричав: "Я втомився від локдауну".

Правоохоронці, які чергували біля будівлі, швидко знешкодили правопорушника, поклавши його на землю.

Уже перебуваючи в нерухомому положенні, чоловік сказав поліцейським, що з нього "достатньо цих закриттів", маючи на увазі, введення нових обмежувальних заходів у країні через збільшення числа коронавірусних інфекцій.

У результаті інциденту, пише видання, ніхто не постраждав.

Як повідомляється на сайті uradni-list.si, влада Словенії прийняла рішення про посилення режиму карантину в період з 1 по 11 квітня. По всій території країни буде введена комендантська година з 22:00 до 5 ранку. З підприємств сфери послуг продовжать роботу тільки продовольчі і господарські магазини, аптеки, банки, поштові відділення, АЗС та автосервіси. У країні будуть закриті всі дитячі садки, школи та університети. Усі жителі зобов'язані носити маски в громадських місцях.

Нагадаємо, що в Словенії дівчина відрізала собі руку циркулярною пилкою заради мільйонної страховки. Суд дійшов висновку, що каліцтво було нанесено навмисно і їй загрожує в'язниця.