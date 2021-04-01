Незваный гость: разозливший грузин Познер покинул Тбилиси (фото)

Российского журналиста и его друзей доставили из отеля в аэропорт в сопровождении полицейского кордона. Протестующие следовали за ними по всему маршруту и разошлись только после того, когда нежеланные гости улетели домой.

Российский журналист Владимир Познер, который накануне приехал в Тбилиси и вызвал массовые протесты в городе за свои прошлые высказывания об Абхазии, покинул Грузию на чартерном самолете.

Об этом сообщил местный Первый канал.

"Российский журналист Познер и его гости покинули Грузию. Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта", – говорится в сообщении.

Познер собирался уехать в субботу, 3 апреля, однако протестующие, которые забрасывали отели, в которых он останавливался, яйцами, и постоянно преследовали его, вынудили журналиста поменять свои планы.

Познера и его друзей доставили из отеля в аэропорт в сопровождении полицейского кордона. Протестующие следовали за ними по всему маршруту и разошлись только после того, когда убедились, что нежеланные улетели домой.

Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать свое 87-летие.

Поводом для протестов стало высказывание Познера о том, что он не верит, что Абхазия снова станет частью Грузии. В интервью грузинскому телеканалу "Имеди" Познер рассказал, что часто бывал в Абхазии еще в 1970-годах и видел, что отношения между грузинами и абхазцами были "ужасными".

Ресторан, где с участием 50 гостей прошел праздничный вечер по случаю Дня рождения Познера, был оштрафован Инспекцией труда Грузии на 3 тысячи долларов за несоблюдение комендантского часа.

Напомним, в 2019 году Владимира Познера внесли в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины" с целью посещения аннексированного Крыма, а также за "участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины" и "попытки легализации аннексии" Крыма.