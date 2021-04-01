Непроханий гість: розлютившись, грузин Познер покинув Тбілісі (фото)

Російського журналіста і його друзів доставили з готелю в аеропорт у супроводі поліцейського кордону. Протестувальники йшли за ними по всьому маршруту і розійшлися лише після того, коли небажані гості відлетіли додому.

Російський журналіст Володимир Познер, який напередодні приїхав у Тбілісі і викликав масові протести в місті за свої минулі висловлювання про Абхазію, покинув Грузію на чартерному літаку.

Про це повідомив місцевий Перший канал.

"Російський журналіст Познер і його гості покинули Грузію. Літак злетів з тбіліського міжнародного аеропорту", — йдеться в повідомленні.

Познер збирався виїхати в суботу, 3 квітня, проте протестувальники, які закидали готелі, у яких він зупинявся, яйцями, і постійно переслідували його, змусили журналіста змінити свої плани.

Познера і його друзів доставили з готелю в аеропорт у супроводі поліцейського кордону. Протестувальники йшли за ними по всьому маршруту і розійшлися лише після того, коли переконалися, що небажані гості полетіли додому.

Володимир Познер приїхав у Тбілісі, щоб відсвяткувати своє 87-річчя.

Приводом для протестів стало висловлювання Познера про те, що він не вірить, що Абхазія знову стане частиною Грузії. В інтерв'ю грузинському телеканалу "Імеді" Познер розповів, що часто бував в Абхазії ще в 1970-роках і бачив, що відносини між грузинами й абхазами були "жахливими".

Ресторан, де за участю 50 гостей пройшов святковий вечір з нагоди Дня народження Познера, був оштрафований Інспекцією праці Грузії на 3 тисячі доларів за недотримання комендантської години.

Нагадаємо, що у 2019 році Володимира Познера внесли в базу сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державного кордону України" з метою відвідування анексованого Криму, а також за "участь у пропагандистських заходах Росії проти України" і "спроби легалізації анексії" Криму.