На заводе по производству вакцин в Балтиморе случайно испортили 15 млн доз Johnson & Johnson

Но ни одна из испорченных доз, не вышла за пределы завода, а вся партия вакцины была помещена на карантин.

Рабочие завода в Балтиморе (США, штат Мэриленд), где производится два вида вакцин против коронавируса, случайно смешали ингредиенты, приведя в негодность до 15 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson.

Об этом пишет The New York Times.

Из-за этой ошибки регулирующие органы США отложили авторизацию производственных линий завода, что привело к задержке поставок вакцины Johnson & Johnson в разные штаты страны.

Расследует инцидент Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Издание отмечает, что человеческая ошибка не повлияла на использование доз Johnson & Johnson, которые в настоящее время поставляются по всей стране. Все они были произведены в Нидерландах, где операции по их производству были полностью одобрены федеральными регулирующими органами.

Дальнейшие поставки вакцины (около 24 млн доз) планировались именно с завода в Балтиморе. Сейчас эти поставки под вопросом, пока проблемы, связанные с контролем и качеством не будут решены.

Федеральные чиновники по-прежнему ожидают, что Johnson & Johnson и другие производители одобренных вакцин предоставят в ближайшее время достаточно доз, чтобы выполнить обязательство президента Байдена вакцинировать к концу мая каждого взрослого гражданина США.

Производство вакцин от коронавируса, отмечает издание, сложный и новый процесс, который может привести к человеческой ошибке. Но ни одна из испорченных доз на заводе в Балтиморе, не вышла за его пределы, а вся партия вакцины была помещена на карантин.

Напомним, у 74-летнего жителя США после вакцинации препаратом Johnson&Johnson сильно покраснело все тело. После проведения диагностики было установлено, что причиной возникновения покраснения действительно стала вакцина от коронавируса. При этом врачи отметили, что несмотря на побочную реакцию, они все равно остаются сторонниками вакцинации.