На заводі з виробництва вакцин у Балтіморі випадково зіпсували 15 млн доз Johnson & Johnson

Але жодна із зіпсованих доз, не вийшла за межі заводу, а всю партію вакцини помістили на карантин.

Робітники заводу в Балтіморі (США, штат Меріленд), де виробляється два види вакцин проти коронавірусу, випадково змішали інгредієнти, зробивши непридатними до 15 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson.

Про це пише The New York Times.

Через цю помилку регулятивні органи США відклали авторизацію виробничих ліній заводу, що призвело до затримки поставок вакцини Johnson & Johnson у різні штати країни.

Розслідує інцидент Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів.

Видання зазначає, що людська помилка не вплинула на використання доз Johnson & Johnson, які зараз поставляються по всій країні. Всі вони були зроблені в Нідерландах, де операції з їх виробництва повністю схвалили федеральні регулятивні органи.

Майбутні поставки вакцини (близько 24 млн доз) планувалися саме з заводу у Балтіморі. Зараз ці поставки під питанням, поки проблеми, пов'язані з контролем і якістю не вирішать.

Федеральні чиновники як і раніше очікують, що Johnson & Johnson та інші виробники схвалених вакцин нададуть найближчим часом удосталь доз, щоб виконати зобов'язання президента Байдена вакцинувати до кінця травня кожного дорослого громадянина США.

Виробництво вакцин від коронавірусу, зазначає видання, складний і новий процес, який може привести до людської помилки. Але жодна з зіпсованих доз на заводі у Балтіморі, не вийшла за його межі, а всю партію вакцини помістили на карантин.

Нагадаємо, у 74-річного жителя США після вакцинації препаратом Johnson & Johnson сильно почервоніло все тіло. Після проведення діагностики було встановлено, що причиною виникнення почервоніння дійсно стала вакцина від коронавірусу. При цьому лікарі зазначили, що незважаючи на побічну реакцію, вони все одно залишаються прихильниками вакцинації.