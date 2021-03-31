В США вакцина от коронавируса Johnson&Jonhson якобы вызвала редкую аллергическую реакцию (фото)

По словам мужчины, все тело покрылось зудящей сыпью через несколько дней после вакцинации, каждое его движение сопровождалось болью.

В Вирджинии у 74-летнего жителя, после вакцинации препаратом Johnson&Johnson, сильно покраснело все тело. Об этом сообщает New York Post. New York Post это американский таблоид, сочувствующий консерваторам.

В результате вакцинации у мужчины покраснело тело, а также начала облазить кожа. По словам 74-летнего Ричарда Террелла, побочный эффект появился спустя 4 дня после вакцинации.

"Я начал чувствовать небольшой дискомфорт в подмышках, через несколько дней у меня начала появляться зудящая сыпь, а затем все тело начало опухать, и моя кожа стала красной", — говорит Террелл.

Фото: Dr. Fnu Nutan/VCU Health

По его словам, все тело покрылось сыпью буквально за пару дней. Он начал чувствовать боль, жжение и зуд при каждом движении. Кожа после этого напухала еще больше.

В больнице, после проведения диагностики установили, что причиной возникновения покраснения действительно стала вакцина от коронавируса. Почки, печень у пожилого мужчины были в порядке. Если бы он не обратился к врачам, то у него могли бы быть еще большие проблемы. При этом врачи отмечают, что несмотря на побочную реакцию, они все равно остаются сторонниками вакцинации.

"Если вы посмотрите на риск побочных реакций на вакцину, то он действительно очень низкий. Мы вообще не заметили большого беспокойства. Я большой сторонник вакцины", — заявила врач Фну Нутан, которая осматривала пациента.

Напомним, Фокус разбирался, какие побочные эффекты ожидать в зависимости от пола, возраста и дозы после вакцины от COVID-19.

По данным украинского Минздрава, китайская вакцина от коронавируса CoronaVac может вызывать более 20 побочных реакций.

Ранее в ВОЗ заявили, что вакцина Johnson&Johnson эффективна против мутаций COVID-19.