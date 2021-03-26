Вакцина от коронавируса CoronaVac может вызывать более 20 побочных реакций, - Минздрав

Несмотря на это, чиновники ведомства уверяют, что это "нормально" и отрицательные эффекты исчезают спустя несколько дней.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало информационный лист, в котором содержится детальная информация о китайской вакцине CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Помимо прочего, на инфографике сообщается и о возможных реакциях организма на прививку.

Так, у получившего укол могут быть:

покраснение;

боль;

отек в месте укола;

лихорадка;

озноб;

головная боль;

боль в мышцах;

боль в суставах;

боль в животе;

боль в горле;

кашель;

насморк;

тошнота;

рвота;

диарея;

усталость;

сонливость;

аллергические реакции на коже;

аллергические реакции на слизистой оболочке;

склерома;

судороги мышц;

отеки век;

покраснение глаз.

Вместе с тем в Минздраве отмечают, что перечисленные выше реакции являются "нормальными" и проходят спустя несколько дней после получения укола.

Сообщается, что, согласно результатам исследований, которые есть по состоянию на 25 марта, эффективность препарата после получения двух прививок составляет 83,5%. Второй укол CoronaVac необходимо сделать в течение 14-28 дней (2-4 недель).

[ + – ] Что известно о вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech Фото: пресс-служба Минздрава

Отметим, самолет с первой партией препарата CoronaVac прилетел в Украину вечером 25 марта. Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщал, что партия насчитывает 200 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, что вакцину производства Sinovac Biotech начнут развозить по регионам страны после того, как та пройдет десятидневный лабораторный контроль.

Фокус детально разбирался что известно о китайской вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech.