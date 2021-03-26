Вакцина від коронавірусу CoronaVac може викликати більше 20 побічних реакцій, — МОЗ

Незважаючи на це, чиновники відомства запевняють, що це "нормально" і негативні ефекти зникають через кілька днів.

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало інформаційний лист, в якому міститься детальна інформація про китайську вакцину CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Крім іншого, на інфографіку повідомляється і про можливі реакції організму на щеплення.

Так, у того, хто отримав укол, можуть бути:

почервоніння;

біль;

набряк в місці уколу;

лихоманка;

озноб;

головний біль;

біль у м'язах;

біль у суглобах;

біль в животі;

біль в горлі;

кашель;

нежить;

нудота;

блювота;

діарея;

втома;

сонливість;

алергічні реакції на шкірі;

алергічні реакції на слизовій оболонці;

склерома;

судоми м'язів;

набряки повік;

почервоніння очей.

Разом з тим в МОЗ зазначають, що перераховані вище реакції є "нормальними" і минають через кілька днів після отримання уколу.

Повідомляється, що, згідно з результатами досліджень, які є станом на 25 березня, ефективність препарату після отримання двох щеплень становить 83,5%. Другий укол CoronaVac необхідно зробити протягом 14-28 днів (2-4 тижнів).

[ + – ] Що відомо про вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech Фото: пресс-служба Минздрава

Зазначимо, літак з першою партією препарату CoronaVac прилетів в Україну увечері 25 березня. Раніше голова МОЗ України Максим Степанов повідомляв, що партія налічує 200 тисяч доз вакцини CoronaVac.

Головний санлікар України Віктор Ляшко розповів, що вакцину виробництва Sinovac Biotech почнуть розвозити по регіонах країни після того, як та пройде десятиденний лабораторний контроль.

Фокус детально розбирався що відомо про китайську вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.