У США вакцина від коронавірусу Johnson & Jonhson нібито викликала рідкісну алергічну реакцію (фото)

За словами чоловіка, все тіло покрилося висипом, який свербить, через кілька днів після вакцинації, кожен його рух супроводжувалося болем.

У Вірджинії у 74-річного жителя, після вакцинації препаратом Johnson & Johnson, сильно почервоніло все тіло. Про це повідомляє New York Post. New York Post це американський таблоїд, співчуваючий консерваторам.

В результаті вакцинації у чоловіка почервоніло тіло, а також почала облазити шкіра. За словами 74-річного Річарда Террелла, побічний ефект з'явився через 4 дні після вакцинації.

"Я почав відчувати невеликий дискомфорт під пахвами, через кілька днів у мене почав з'являтися висип, а потім все тіло почало опухати, і моя шкіра стала червоною", — говорить Террелл.

Фото: Dr. Fnu Nutan/VCU Health

За його словами, все тіло покрилося висипом буквально за пару днів. Він почав відчувати біль, печіння і свербіж при кожному русі. Шкіра після цього напухає ще більше.

У лікарні, після проведення діагностики встановили, що причиною виникнення почервоніння справді стала вакцина від коронавірусу. Нирки, печінка у літнього чоловіка були в порядку. Якби він не звернувся до лікарів, то у нього могли б бути ще більші проблеми. При цьому лікарі зазначають, що незважаючи на побічну реакцію, вони все одно залишаються прихильниками вакцинації.

"Якщо ви подивитеся на ризик побічних реакцій на вакцину, то він дійсно дуже низький. Ми взагалі не помітили великого занепокоєння. Я великий прихильник вакцини", — заявила лікар Фну Нутан, яка оглядала пацієнта.

Нагадаємо, Фокус розбирався, які побічні ефекти очікувати залежно від статі, віку і дози після вакцини від COVID-19.

За даними українського МОЗ, китайська вакцина від коронавірусу CoronaVac може викликати більше 20 побічних реакцій.

Раніше в ВООЗ заявили, що вакцина Johnson&Johnson ефективна проти мутацій COVID-19.