В Индии жертве изнасилования устроили "коридор позора", привязав веревкой к обидчику (видео)

Односельчане плевали несчастной девушке в лицо и били палками. Видео с унижениями снова подняло на поверхность проблему массовых изнасилований по стране.

16-летняя жительница деревни в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш дважды пережила жестокое унижение, передает The New York Times.

Девушка прибежала домой и рассказала, что ее сосед толкнул ее на пол, заткнул рот тряпкой и изнасиловал. Услышав это, родственники пострадавшей несколько жителей села нашли мужчину, которого она обвинила, и избили его.

Однако далее события начали разворачиваться, как в абсурдном кино. Жертву изнасилования обвинили в том, что она «опозорила семью», и решили наказать вместе с ее обидчиком. Девушку привязали веревкой к подозреваемому и провели через поля и рынки в деревне, устроив им настоящий коридор позора. При этом немало зевак били ее ногами, кулаками и плевали, а некоторые снимали все на мобильные телефоны. Видео, попавшее в соцсети и опубликованное мировыми СМИ, вызвало протесты по всей стране по поводу одного из самых тревожных аспектов проблемы сексуального насилия в Индии: обвинения жертв.

[ + – ] Видео вызвало протесты по всей Индии

"Надеюсь, что преступники, даже если они являются членами ее собственной семьи, будут привлечены к ответственности и дорого заплатят за то, что нанесли травму этой 16-летней девушке", — написала в Twitter индийская актриса Равина Тандон.

[ + – ] Актриса Равина Тандон надеется, что виновные понесут наказание

Местный фермер Тилак Рам Бхилела рассказал журналистам издания, что он был в ужасе, когда увидел, как люди смеются и снимают видео на свои мобильные телефоны, когда девушку и ее насильника вели через рынок. По его словам, на улицах выстроились толпы, и некоторые мужчины вышли вперед и плюнули девушке в лицо.

"Когда я увидел, как они поступают так с ней, у меня на глазах стояли слезы. Но никто не мог произнести ни слова, толпа была так разгневана, что убила бы нас", – объяснил он, почему не помог пострадавшей.

Под давлением общественности власти села заявили на этой неделе, что они арестовали шесть человек за публичное пристыжение девушки. Закон Индии о защите несовершеннолетних запрещает называть деревню по названию.

Среди задержанных – ее брат, дядя и двоюродный брат. Полиция сообщила, что сосед, которого она обвиняла, также был арестован в рамках расследования изнасилования. Связаться с девушкой, ее семьей и соседом для комментариев не удалось.

Изнасилования стали в Индии поистине проблемой национального масштаба. В 2019 году правительство Индии в последний раз предоставляло статистику, согласно которой ежедневно сообщалось о 87 фактах сексуального насилия, хотя реальный масштаб намного хуже, потому что о большинстве из них не сообщается. По подсчетам экспертов, в стране кого-то насилуют каждые 15-20 минут.

Общественные активисты, которые придают огласке такие случаи, утверждают, что виновные в сексуальном насилии могут действовать безнаказанно, потому что лишь несколько дел об изнасиловании приводят к судебному преследованию из десятков тысяч случаев, о которых сообщается в год.

По словам директора Центра социальных исследований, некоммерческой группы в Нью-Дели, которая поддерживает права женщин, Ранджаны Кумари, в деревнях проблема усугубляется, потому что жалобы рассматриваются мужскими советами, которые сами определяют свои наказания.

"Стыдить жертв в этой стране стало обычным явлением. Если вы совершите преступление против женщин, преступники думают, что им это сойдет с рук", – пояснила она.

Напомним, в США Тикток помог выявить экс-владельцев школы-интерната, которые издевались над учениками. Пару, владевшую школой-интернатом "Круг надежды", обвиняют в 102 эпизодах, среди которых изнасилование и сексуальные контакты с детьми.