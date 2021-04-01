В Індії жертві зґвалтування влаштували "коридор ганьби", прив'язавши мотузкою до кривдника (відео)

Односельці плювали нещасній дівчині в обличчя і били палицями. Відео з приниженнями знову підняло на поверхню проблему масових згвалтувань в країні.

16-річна мешканка села в центральному індійському штаті Мадхʼя-Прадеш двічі пережила жорстоке приниження, передає The New York Times.

Дівчина прибігла додому й розповіла, що її сусід штовхнув її на підлогу, заткнув рот ганчіркою і згвалтував. Почувши це, родичі постраждалої і кілька жителів села знайшли чоловіка, якого вона звинуватила, і побили його.

Однак далі події почали розгортатися, як в абсурдному кіно. Жертву зґвалтування звинуватили в тому, що вона «зганьбила родину», і вирішили покарати разом з її кривдником. Дівчину прив'язали мотузкою до підозрюваного і провели через поля і ринки в селі, влаштувавши їм справжній коридор ганьби. При цьому чимало зівак били її ногами, кулаками і плювали, а деякі знімали все на мобільні телефони. Відео, яке потрапило в соцмережі й опубліковане світовими ЗМІ, викликало протести по всій країні з приводу одного з найбільш тривожних аспектів проблеми сексуального насильства в Індії: звинувачення жертв.

[ + – ] Відео викликало протести по всій Індії

"Сподіваюся, що злочинці, навіть якщо вони є членами її власної сім'ї, будуть притягнуті до відповідальності та дорого заплатять за те, що нанесли травму цій 16-річній дівчині", — написала в Twitter індійська акторка Равіна Тандон.

[ + – ] Акторка Равіна Тандон сподівається, що винні понесуть покарання

Місцевий фермер Тилак Рам Бхілела розповів журналістам видання, що він був у жаху, коли побачив, як люди сміються і знімають відео на свої мобільні телефони, коли дівчину та її гвалтівника вели через ринок. За його словами, на вулицях вишикувалися натовпи, і деякі чоловіки вийшли вперед і плюнули дівчині в обличчя.

"Коли я побачив, як вони поводяться так з нею, у мене на очах стояли сльози. Але ніхто не міг вимовити ні слова, натовп був настільки розгніваний, що вбив б нас", — пояснив він, чому не допоміг постраждалій.

Під тиском громадськості влада села заявила цього тижня, що вони заарештували шість осіб за публічне присоромлення дівчини. Закон Індії про захист неповнолітніх забороняє називати село за назвою.

Серед затриманих — її брат, дядько та двоюрідний брат. Поліція повідомила, що сусід, якого вона звинувачувала, також був заарештований в рамках розслідування зґвалтування. Зв'язатися з дівчиною, її родиною та сусідом для коментарів не вдалося.

Зґвалтування стали в Індії воістину проблемою національного масштабу. У 2019 уряд Індії востаннє надавав статистику, згідно з якою щодня повідомлялося про 87 фактів сексуального насильства, хоча реальний масштаб набагато гірший, тому що про більшість з них не повідомляється. За підрахунками експертів, у країні когось гвалтують кожні 15-20 хвилин.

Громадські активісти, які надають розголосу таким випадкам, стверджують, що винні в сексуальному насильстві можуть діяти безкарно, тому що лише кілька справ про зґвалтування призводять до судового переслідування з десятків тисяч випадків, про які повідомляється за рік.

За словами директорки Центру соціальних досліджень, некомерційної групи в Нью-Делі, яка підтримує права жінок, Ранджан Кумарі, у селах проблема посилюється, тому що скарги розглядаються чоловічими радами, які самостійно визначають свої покарання.

"Соромити жертв в цій країні стало звичайним явищем. Якщо ви зробите злочин проти жінок, злочинці думають, що їм це зійде з рук", — пояснила вона.

Нагадаємо, у США Тікток допоміг виявити екс-власників школи-інтернату, які знущалися над учнями. Пару, яка володіла школою-інтернатом "Коло надії", звинувачують в 102 епізодах, серед яких згвалтування і сексуальні контакти з дітьми.