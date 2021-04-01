Эпизод "Губки Боба" изъяли из эфира из-за сюжета об эпидемии вируса (фото)

По сюжету, санинспектор находит в ресторане "Красти Краб" случаи заражения "моллюсковым гриппом". Всех с подозрением на вирус отправляют на карантин в холодильник.

Nickelodeon убрала из эфира эпизод мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны", связанный с вирусом "гриппа моллюсков". Телеканал считает, что серия не подходит для эфира во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает EW.

Действие серии происходит в ресторане "Красти Краб". По сюжету, инспектор здравоохранения сообщает сотрудникам и посетителям, что у кого-то есть "моллюсковый грипп" и помещает всех зараженных на карантин в холодильник.

"В основе эпизода "Kwarantined Crab" лежит сюжетная линия о вирусе, поэтому мы решили не транслировать его из-за ситуации с пандемией коронавируса в реальном мире", — сказал изданию представитель Nickelodeon. Серия также удалена из стриминговых сервисов.

Телеканал также рассказал, что с 2018 года не было в эфире другого спорного эпизода — "Mid-Life Crustacean". По сюжету, мистер Крабс, Губка Боб и Патрик вламываются в дом женщины и крадут ее нижнее белье. В Nickelodeon посчитали, что некоторые эпизоды серии не подходят для детей.

Напомним, суд Санкт-Петербурга признал запрещенным в России японский аниме-сериал "Тетрадь смерти". В суде изучили японский мультсериал. В нем обнаружили насилие, агрессию, призывы к суициду, а также угрозы психическому развитию ребенка. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал сериал "информацией, распространение которой на территории РФ запрещено".