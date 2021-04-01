Епізод "Губки Боба" вилучили з ефіру через сюжет про епідемію вірусу (фото)

За сюжетом, санінспектор знаходить в ресторані "Красті Краб" випадки зараження "молюсковим грипом". Всіх із підозрою на вірус відправляють на карантин у холодильник.

Nickelodeon прибрала з ефіру епізод мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани", пов'язаний з вірусом "грипу молюсків". Телеканал вважає, що серія не підходить для ефіру під час пандемії коронавірусу. Про це повідомляє EW.

Дія серії відбувається в ресторані "Красті Краб". За сюжетом, інспектор охорони здоров'я повідомляє співробітникам і відвідувачам, що у когось є "молюсковий грип" і поміщає всіх заражених на карантин у холодильник.

"В основі епізоду "Kwarantined Crab" лежить сюжетна лінія про вірус, тому ми вирішили не транслювати його через ситуацію з пандемією коронавірусу в реальному світі", — сказав виданню представник Nickelodeon. Серія також видалена зі стрімінгових сервісів.

Телеканал також розповів, що з 2018 року не було в ефірі іншого суперечливого епізоду — "Mid-Life Crustacean". За сюжетом, містер Крабс, Губка Боб і Патрік вламуються в будинок жінки та крадуть її спідню білизну. У Nickelodeon вважають, що деякі епізоди серії не підходять для дітей.

Нагадаємо, суд Санкт-Петербурга визнав забороненим у Росії японський аніме-серіал "Зошит смерті". У суді вивчили японський мультсеріал. У ньому зафіксували насильство, агресію, заклики до суїциду, а також загрози психічному розвитку дитини. Колпинський районний суд Санкт-Петербурга визнав серіал "інформацією, поширення якої на території РФ заборонена".