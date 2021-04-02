В Великобритании зафиксировали 30 случаев образования тромбов у привитых препаратом AstraZeneca

В британском Управлении по контролю лекарственных средств опровергают информацию о возникновении тромбов из-за применения препарата, поскольку явных доказательств этому нет.

В Великобритании зафиксировали и изучили 30 случаев образования тромбов у граждан, которые вакцинировались от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Об этом сообщается на сайте MHRA (Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения).

"В рамках нашего обзора был проведен подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно", – говорится в документе.

Согласно данным регулятора, после вакцинации препаратом AstraZeneca у 22 британцев выявлен тромбоз церебральных венозных синусов головного мозга, а ещё у восьми – "другие симптомы, связанные с тромбозами после прививок".

При этом отмечается, что подобных случаев после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировано не было.

В докладе не сообщается о наличии какой либо связи между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов.

"Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски", – утверждает регулятор.

По данным MHRA, по состоянию на 24 марта в Великобритании было использовано 18,1 миллиона доз препарата AstraZeneca.

Отметим, в марте некоторые страны Европы приостановили применение вакцины AstraZeneca из-за многочисленных сообщений о смертельных случаях после вакцинации препаратом. В частности, стали меньше доверять AstraZeneca в Германии, Франции, Испании, Италии.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), те не менее, сообщило об отсутствии доказательств связи между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов.

Напомним, несмотря на позицию EMA, в ряде стран сохраняются опасения в отношении вакцины AstraZeneca. Так 29 марта в Канаде приостановили ее использование для людей младше 55 лет. Поводом для этого стали опасения возникновения у получивших уколы тромбов.

Министерство здравоохранения Канады разместило на упаковке вакцин AstraZeneca и Covishield напоминание о том, что после инъекции препарата возможны случаи тромбоза. Также выпущено руководство для медицинских работников и самих вакцинируемых, в котором рассказано, как правильно наблюдать за потенциально возможными симптомами после прививки этой вакциной.