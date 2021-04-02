У Великобританії зафіксували 30 випадків утворення тромбів у щеплених препаратом AstraZeneca

У британському Управлінні з контролю лікарських засобів спростовують інформацію про виникнення тромбів через застосування препарату, оскільки явних доказів цьому немає.

У Великобританії зафіксували і вивчили 30 випадків утворення тромбів у громадян, які вакцинувалися проти коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca.

Про це повідомляється на сайті MHRA (Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення).

"У межах нашого огляду було проведено детальний аналіз 30 повідомлень про утворення тромбів з низьким вмістом тромбоцитів, отриманих нами до 24 березня включно", — йдеться у документі.

Згідно з даними регулятора, після вакцинації препаратом AstraZeneca у 22 британців виявлено тромбоз церебральних венозних синусів головного мозку, а ще у восьми — "інші симптоми, пов'язані з тромбозами після щеплень".

При цьому наголошується, що подібних випадків після вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксовано не було.

У доповіді не повідомляється про наявність будь-якого зв'язку між вакцинацією AstraZeneca та утворенням тромбів.

"Переваги вакцин проти COVID-19 як і раніше переважують будь-які можливі ризики", — стверджує регулятор.

За даними MHRA, станом на 24 березня у Великобританії використали 18,1 мільйона доз препарату AstraZeneca.

Зазначимо, у березні деякі країни Європи призупинили застосування вакцини AstraZeneca через численні повідомлення про смертельні випадки після вакцинації препаратом. Зокрема, стали менше довіряти AstraZeneca у Німеччині, Франції, Іспанії, Італії.

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА), тим не менше, повідомило про відсутність доказів зв'язку між вакцинацією AstraZeneca і утворенням тромбів.

Нагадаємо, незважаючи на позицію EMA, у ряді країн зберігаються побоювання щодо вакцини AstraZeneca. Так, 29 березня в Канаді призупинили її використання для людей молодше 55 років. Приводом для цього стали побоювання виникнення у тих, хто отримав укол, тромбів.

Міністерство охорони здоров'я Канади розмістило на упаковці вакцин AstraZeneca і Covishield нагадування про те, що після ін'єкції препарату можливі випадки тромбозу. Також випущено керівництво для медичних працівників і самих вакцинованих, у якому розказано, як правильно спостерігати за потенційно можливими симптомами після щеплення цією вакциною.