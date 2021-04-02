У Великобританії зафіксували 30 випадків утворення тромбів у щеплених препаратом AstraZeneca
У британському Управлінні з контролю лікарських засобів спростовують інформацію про виникнення тромбів через застосування препарату, оскільки явних доказів цьому немає.
У Великобританії зафіксували і вивчили 30 випадків утворення тромбів у громадян, які вакцинувалися проти коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca.
Про це повідомляється на сайті MHRA (Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення).
"У межах нашого огляду було проведено детальний аналіз 30 повідомлень про утворення тромбів з низьким вмістом тромбоцитів, отриманих нами до 24 березня включно", — йдеться у документі.
Згідно з даними регулятора, після вакцинації препаратом AstraZeneca у 22 британців виявлено тромбоз церебральних венозних синусів головного мозку, а ще у восьми — "інші симптоми, пов'язані з тромбозами після щеплень".
При цьому наголошується, що подібних випадків після вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксовано не було.
У доповіді не повідомляється про наявність будь-якого зв'язку між вакцинацією AstraZeneca та утворенням тромбів.
"Переваги вакцин проти COVID-19 як і раніше переважують будь-які можливі ризики", — стверджує регулятор.
За даними MHRA, станом на 24 березня у Великобританії використали 18,1 мільйона доз препарату AstraZeneca.
Зазначимо, у березні деякі країни Європи призупинили застосування вакцини AstraZeneca через численні повідомлення про смертельні випадки після вакцинації препаратом. Зокрема, стали менше довіряти AstraZeneca у Німеччині, Франції, Іспанії, Італії.
Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА), тим не менше, повідомило про відсутність доказів зв'язку між вакцинацією AstraZeneca і утворенням тромбів.
Нагадаємо, незважаючи на позицію EMA, у ряді країн зберігаються побоювання щодо вакцини AstraZeneca. Так, 29 березня в Канаді призупинили її використання для людей молодше 55 років. Приводом для цього стали побоювання виникнення у тих, хто отримав укол, тромбів.
Міністерство охорони здоров'я Канади розмістило на упаковці вакцин AstraZeneca і Covishield нагадування про те, що після ін'єкції препарату можливі випадки тромбозу. Також випущено керівництво для медичних працівників і самих вакцинованих, у якому розказано, як правильно спостерігати за потенційно можливими симптомами після щеплення цією вакциною.