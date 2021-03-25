В Канаде на упаковках AstraZeneca разместили предупреждение о тромбозе

Вместе с этим, в ведомстве убеждены в эффективности и безопасности этой вакцины

Министерство здравоохранения Канады разместило на этикетке вакцин от коронавируса AstraZeneca и Covishield напоминание о том, что после инъекции препарата возможны случаи тромбоза.

По информации пресс-службы ведомства, также выпущено руководство для медицинских работников и самих вакцинируемых, в котором рассказано, как правильно наблюдать за потенциально возможными симптомами после прививки этой вакциной.

"Министерство здравоохранения Канады обновило описание продукта для вакцин от Covid-19 AstraZeneca и Covishield, указав информацию об очень редких случаях возникновения тромбов, которые связаны с низким уровнем тромбоцитов после прививки вакциной AstraZeneca", – сказано в сообщении.

Несмотря на внесение этой информации, в Минздраве Канады убеждены в том, что вакцина AstraZeneca является безопасной.

Напомним, к настоящему времени в Европе введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии – более 27 млн доз вакцины Covishield (вакцина AstraZeneca, производимая Serum Institute). Подкомитет COVID-19 Глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин (GACVS) 16 и 19 марта рассмотрел доступную информацию и данные о тромбоэмболических событиях (сгустки крови) и тромбоцитопении (низкий уровень тромбоцитов) после вакцинации вакциной AstraZeneca и не нашел связи между появлением тромбов и вакцинацией этим препаратом.

Исследователи из Германии и Новергии сообщили, что раскрыли причину образования смертельных тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca и нашли способ лечения. Две группы независимо друг от друга выяснили, что вакцина AstraZeneca способна провоцировать аутоиммунную реакцию организма, которая заставляет кровь сворачиваться в мозге. По мнению медиков, это открытие объясняет некоторые случаи смерти людей в Европе.

Фокус сообщал, что 22 марта в США успешно завершились испытания британо-оксфордской вакцины от коронавируса AstraZeneca. Исследования безопасности вакцины проходились на 32 тысячах добровольцев, проживающих в США, Чили и Перу. Вакцина показала эффективность на уровне 79% в борьбе с симптомами, а также 100% в предотвращении тяжелого течения болезни. Среди получивших вакцину не было обнаружено случаев образования тромб или каких-либо других осложнений.