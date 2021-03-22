Испытание AstraZeneca в США подтвердили безопасность вакцины

Британская вакцина может стать 4 препаратом, который разрешили использовать на территории Штатов.

В США успешно завершились испытания британо-оксфордской вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщает BBC.

Исследования безопасности вакцины проходились на 32 тысячах добровольцев, проживающих в США, Чили и Перу. Вакцина показала эффективность на уровне 79% в борьбе с симптомами, а также 100% в предотвращении тяжелого течения болезни.

Среди получивших вакцину не было обнаружено случаев образования тромб или каких-либо других осложнений.

"Эти результаты являются отличной новостью, поскольку они показывают замечательную эффективность вакцины в новой популяции и согласуются с результатами исследований, проводимых Оксфордом", — заявил ведущий исследователь вакцины в Оксфордском университете Эндрю Поллард.

Вакцинацию проводили также среди людей старше 65 лет. Препарат показал такую же защиту, как и для более молодых категорий населения. AstraZeneca вводили с интервалом между дозами в четыре недели.

Сообщается, что за 1-2 месяца в США могут разрешить использовать британский препарат от коронавируса. Остались бюрократические процедуры регуляторов Штатов.

Напомним, 11 марта ряд стран ЕС приостанавливали использование AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов. Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Кипр, Словения и Португалия также отказались от этой вакцины.

Позднее ряд стран Евросоюза начали возобновлять вакцинацию британским препаратом после расследование, показавшее отсутствие связи между вакциной и тромбозом.