Випробування AstraZeneca в США підтвердили безпеку вакцини

Британська вакцина може стати 4 препаратом, який дозволили використовувати на території Штатів.

У США успішно завершилися випробування британо-оксфордської вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Про це повідомляє BBC.

Дослідження безпеки вакцини проходили на 32 тисячах добровольців, які проживають в США, Чилі та Перу. Вакцина показала ефективність на рівні 79% у боротьбі із симптомами, а також 100% у запобіганні тяжкого перебігу хвороби.

Серед тих, хто отримали вакцину, не було зафіксовано випадків утворення тромбів або будь-яких інших ускладнень.

"Ці результати є чудовою новиною, оскільки вони показують чудову ефективність вакцини в новій популяції та узгоджуються з результатами досліджень, проведених Оксфордом", — заявив провідний дослідник вакцини в Оксфордському університеті Ендрю Поллард.

Вакцинацію проводили також серед людей старше 65 років. Препарат показав такий же захист, як і для більш молодих категорій населення. AstraZeneca вводили з інтервалом між дозами в чотири тижні.

Повідомляється, що за 1-2 місяці в США можуть дозволити використовувати британський препарат від коронавірусу. Залишилися бюрократичні процедури регуляторів Штатів.

Нагадаємо, 11 березня низка країн ЄС призупиняли використання AstraZeneca через можливі побічні ефекти. Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Кіпр, Словенія і Португалія також відмовилися від цієї вакцини.

Пізніше низка країн Євросоюзу почали відновлювати вакцинацію британським препаратом після розслідування, яке показало відсутність зв'язку між вакциною і тромбозом.