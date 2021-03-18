Страны Евросоюза массово возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca

Такое решение власти приняли после отчета ЕМА, в котором препарат назвали "безопасным и эффективным".

Ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Это произошло после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о том, что препарат является "безопасным и эффективным", а его преимущества "превышают возможные риски".

Так, уже в пятницу, 19 марта, по данным Reuters, вакцинацию препаратом AstraZeneca возобновят Болгария, Литва, Латвия, Италия, Франция, Германия и Кипр.

О планах объявить о возобновлении вакцинации в пятницу, по данным агентства, заявили в Ирландии.

В свою очередь, Нидерланды, Португалия и Испания, как сообщает The Guardian, возобновят прививки со следующей недели.

Как сообщалось ранее, в EMA не нашли причинно-следственной связи между введением препарата и возникновением тромбоза. Однако заметили, что инъекция может быть связана с очень редкими случаями образования тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов, включая редкие случаи сгустков крови в сосудах, отводящих кровь из головного мозга.

Речь идет, по словам представителей EMA, о довольно редких случаях. Так, в Великобритании по состоянию на 16 марта вакцинировали около 20 миллионов человек, и в распоряжении агентства есть информация лишь о 7 случаях тромбов в нескольких кровеносных сосудах и 18 случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки.

При этом, несмотря на отсутствие доказательств причинно-следственной связи, в EMA считают, что эти случаи заслуживают дальнейшего анализа.

Напомним, 17 марта ВОЗ рекомендовал продолжить использование вакцины AstraZeneca, по их данным прививка не влияет на уровень заболеваемости или смертности от тромбоза.

Ранее Германия, Италия, Франция, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы может вызывать побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови у привившихся.

Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Кипр, Словения и Португалия также отказались от этой вакцины.

16 марта Франция и Италия заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca, если регулятор даст "зеленый свет".