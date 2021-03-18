Країни Євросоюзу масово відновлюють вакцинацію препаратом AstraZeneca

Таке рішення влада ухвалила після звіту ЕМА, у якому препарат назвали "безпечним і ефективним".

Ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації населення від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Це сталося після того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про те, що препарат є "безпечним та ефективним", а його переваги "перевищують можливі ризики".

Так, уже в п'ятницю, 19 березня, за даними Reuters, вакцинацію препаратом AstraZeneca відновлять Болгарія, Литва, Латвія, Італія, Франція, Німеччина та Кіпр.

Про плани оголосити про відновлення вакцинації в п'ятницю, за даними агентства, заявили в Ірландії.

У свою чергу Нідерланди, Португалія та Іспанія, як повідомляє The Guardian, відновлять вакцинацію з наступного тижня.

Як повідомлялося раніше, в EMA не знайшли причинно-наслідкового зв'язку між введенням препарату і виникненням тромбозу. Однак помітили, що ін'єкція може бути пов'язана з дуже рідкісними випадками утворення тромбів, пов'язаних з низьким рівнем тромбоцитів, включаючи поодинокі випадки згустків крові в судинах, що відводять кров з головного мозку.

Йдеться, за словами представників EMA, про досить рідкісні випадки. Так, у Великобританії станом на 16 березня вакцинували близько 20 мільйонів чоловік, і в розпорядженні агентства є інформація лише про 7 випадків тромбів у декількох кровоносних судинах і 18 випадків тромбозу синусів твердої мозкової оболонки.

При цьому, незважаючи на відсутність доказів причинно-наслідкового зв'язку, в EMA вважають, що ці випадки заслуговують подальшого аналізу.

Нагадаємо, що 17 березня ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca, за їхніми даними, щеплення не впливає на рівень захворюваності або смертності від тромбозу.

Раніше Німеччина, Італія, Франція, Данія, Норвегія, Естонія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва і Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — повідомлення про те, що вакцинація нібито може викликати побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові у вакцинованих.

Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Кіпр, Словенія і Португалія також відмовилися від цієї вакцини.

16 березня Франція та Італія заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca, якщо регулятор дасть "зелене світло".