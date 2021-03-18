Регулятор ЕС рекомендовал продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Европейском агентстве лекарственных средств пришли к выводу, что препарат является "безопасным и эффективным", а его преимущества "превышают возможные риски".

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало страны Европейского союза продолжить использование препарата AstraZeneca для вакцинации от COVID-19. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает сайт регулятора.

В EMA отметили, что преимущества вакцины в борьбе с COVID-19 превышают возможные риски побочных эффектов, даже несмотря на сообщения о случаях тромбоза среди привитых. В агентстве не нашли причинно-следственной связи между введением препарата и возникновением тромбоза. Однако заметили, что инъекция может быть связана с очень редкими случаями образования тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов, включая редкие случаи сгустков крови в сосудах, отводящих кровь из головного мозга.

Речь идет, по словам представителей EMA, о довольно редких случаях. Так, в Великобритании по состоянию на 16 марта вакцинировали около 20 миллионов человек, и в распоряжении агентства есть информация лишь о 7 случаях тромбов в нескольких кровеносных сосудах и 18 случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки.

При этом, несмотря на отсутствие доказательств причинно-следственной связи, в EMA считают, что эти случаи заслуживают дальнейшего анализа.

Напомним, 17 марта ВОЗ рекомендовал продолжить использование вакцины AstraZeneca, по их данным прививка не влияет на уровень заболеваемости или смертности от тромбоза.

Ранее Германия, Италия Франция, Дания, Норвегия, Эстония, Исландия, Австрия, Латвия, Литва и Люксембург частично или полностью приостановили использование вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Позже к ним присоединились Болгария, Румыния и Таиланд. Причина — поступившие сообщения о том, что вакцинация якобы может вызывать побочные эффекты в виде образования тромбов и тяжелых нарушений свертываемости крови у привившихся.

16 марта Франция и Италия заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca.

Нидерланды решили прекратить использовать AstraZeneca на две недели. Кипр, Словения и Португалия также отказались от этой вакцины.

Ранее Фокус разбирался в том, что не так с препаратом AstraZeneca и почему от него отказываются страны.