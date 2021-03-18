Регулятор ЄС рекомендував продовжувати вакцинацію препаратом AstraZeneca

В Європейському агентстві лікарських засобів дійшли висновку, що препарат є "безпечним та ефективним", а його переваги "перевищують можливі ризики".

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало країнам Європейського союзу продовжити використання препарату AstraZeneca для вакцинації від COVID-19. Про це в четвер, 18 березня, повідомляє сайт регулятора.

В EMA зазначили, що переваги вакцини в боротьбі з COVID-19 перевищують можливі ризики побічних ефектів, навіть незважаючи на повідомлення про випадки тромбозу серед щеплених. В агентстві не знайшли причинно-наслідкового зв'язку між введенням препарату та виникненням тромбозу. Однак помітили, що ін'єкція може бути пов'язана з дуже рідкісними випадками утворення тромбів, пов'язаних із низьким рівнем тромбоцитів, враховуючи поодинокі випадки згустків крові в судинах, які виводять кров із головного мозку.

Йдеться, за словами представників EMA, про досить рідкісні випадки. Так, у Великобританії станом на 16 березня вакцинували майже 20 мільйонів осіб, і в розпорядженні агентства є інформація лише про 7 випадків тромбів у декількох кровоносних судинах і 18 випадків тромбозу синусів твердої мозкової оболонки.

При цьому, незважаючи на відсутність доказів причинно-наслідкового зв'язку, в EMA вважають, що ці випадки заслуговують подальшого аналізу.

Нагадаємо, 17 березня ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca, за їхніми даними щеплення не впливає на рівень захворюваності або смертності від тромбозу.

Раніше Німеччина, Італія, Франція, Данія, Норвегія, Естонія, Ісландія, Австрія, Латвія, Литва та Люксембург частково або повністю припинили використання вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Пізніше до них приєдналися Болгарія, Румунія і Таїланд. Причина — надійшли повідомлення про те, що вакцинація нібито може викликати побічні ефекти у вигляді утворення тромбів і важких порушень згортання крові у тих, хто прищепився.

16 березня Франція та Італія заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca.

Нідерланди вирішили припинити використовувати AstraZeneca на два тижні. Кіпр, Словенія та Португалія також відмовилися від цієї вакцини.

Раніше Фокус розбирався в тому, що не так із препаратом AstraZeneca і чому від нього відмовляються країни.