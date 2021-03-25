Ученые сообщили о причине появления тромбов после вакцинации AstraZeneca: найдено лечение

Редкая аутоиммунная реакция организма на прививку может привести к смерти.

Исследователи из Германии и Новергии сообщили, что раскрыли причину образования смертельных тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca и нашли способ лечения. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Две группы независимо друг от друга выяснили, что вакцина AstraZeneca способна провоцировать аутоиммунную реакцию организма, которая заставляет кровь сворачиваться в мозге. По мнению медиков, это открытие объясняет некоторые случаи смерти людей в Европе.

Как заявил доктор Андреас Грайнахер из Университетская клиника Грайфсвальда в Германии, такое осложнение может возникнуть лишь у небольшого процента людей. «Теперь мы знаем, как лечить пациентов», — подчеркнул медик.

Недавно несколько стран Европы приостановили вакцинацию после того, как у 30 человек диагностировали веноз синуса головного мозга. Большинство таких пациентов оказались женщинами до 55 лет, которые получили прививку. После расследования европейские органы решили, что польза превышает риски, и посоветовал продолжить вакцинацию, учитывая возможный тромбоз. Во Франции управление здравоохранение рекомендовало колоть препарат AstraZeneca лишь людям старше 55 лет.

Ранее появилась информация, что Индия решила приостановить поставки вакцины из-за вспышки коронавирусной инфекции внутри страны — местные власти выявили 11,7 миллиона случаев заболевания. Индийский Serum Institute производит препарат AstraZeneca (CoviShield), который Украина должна получить в рамках инициативы COVAX. Источники утверждают, что производитель уже задержал отправку вакцины в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию.

Ранее в США провели испытания вакцины AstraZeneca и подтвердили ее безопасность. Препарат британского производства может стать четвертым, который правительство разрешит колоть американцам. В тестировании приняли участие 32 тысячи добровольцев из США, Чили и Перу. Вакцина показала эффективность на уровне 79% в борьбе с симптомами, а также 100% в предотвращении тяжелого течения COVID-19.