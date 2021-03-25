Вчені повідомили про причини появи тромбів після вакцинації AstraZeneca: знайдене лікування

Рідкісна аутоімунна реакція організму на щеплення може призвести до смерті.

Дослідники з Німеччини і Новергії повідомили, що розкрили причину утворення смертельних тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca і знайшли спосіб лікування. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Дві групи незалежно одна від одної з'ясували, що вакцина AstraZeneca здатна провокувати аутоімунні реакції організму, яка змушує кров згортатися в мозку. На думку медиків, це відкриття пояснює деякі випадки смерті людей в Європі.

Як заявив доктор Андреас Грайнахер з Університетської клініки Грайфсвальда в Німеччині, таке ускладнення може виникнути лише у невеликого відсотка людей. «Тепер ми знаємо, як лікувати пацієнтів», — підкреслив медик.

Нещодавно кілька країн Європи призупинили вакцинацію після того, як у 30 осіб діагностували веноз синуса головного мозку. Більшість таких пацієнтів виявилися жінками до 55 років, які отримали щеплення. Після розслідування європейські органи вирішили, що користь перевищує ризики, і порадив продовжити вакцинацію, враховуючи можливий тромбоз. У Франції управління охорони здоров'я рекомендувало колоти препарат AstraZeneca лише людям старше 55 років.

Раніше з'явилася інформація, що Індія вирішила призупинити поставки вакцини через спалах коронавірусної інфекції всередині країни — місцева влада зафіксувала 11,7 мільйонів випадків захворювання. Індійський Serum Institute виробляє препарат AstraZeneca (CoviShield), який Україна повинна отримати в рамках ініціативи COVAX. Джерела стверджують, що виробник уже затримав відправлення вакцини в Бразилію, Великобританію, Марокко та Саудівську Аравію.

Раніше в США провели випробування вакцини AstraZeneca та підтвердили її безпеку. Препарат британського виробництва може стати четвертим, який уряд дозволить колоти американцям. У тестуванні взяли участь 32 тисячі добровольців зі США, Чилі та Перу. Вакцина показала ефективність на рівні 79% у боротьбі із симптомами, а також 100% у запобіганні тяжкого перебігу COVID-19.