Индия приостанавливает экспорт вакцины AstraZeneca, - СМИ

Вероятной причиной остановки экспорта прививки, утверждают журналисты, стала вспышка COVID-19 внутри страны.

Индия якобы временно приостановила весь экспорт вакцины AstraZeneca, которая производится Serum Institute из-за вспышки коронавируса внутри страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Никакого экспорта до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не воспользуется таким большим шансом в тот момент, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", — сообщил источник.

Кроме того, запрет на экспорт затронет, утверждают журналисты, и поставки вакцины в рамках инициативы COVAX. Благодаря этому механизму прививки должна получить и Украина.

Serum Institute уже задержала поставки вакцины AstraZeneca в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию, пишет издание.

В Индии зарегистрировано 11,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, и это самое большое количество случаев заражения коронавирусом после США и Бразилии.

В настоящее время только пожилые люди и люди старше 45 лет имеют право на вакцинацию в Индии. Медицинские и передовые работники были первыми в очереди, когда страна начала свою кампанию в середине января.

На сегодняшний день в Индии люди получили более 51 миллиона доз вакцины, из которых 47 миллионов — это вакцина AstraZeneca местного производства, разработанная Serum Institute. Остальное — вакцина COVAXIN, разработанная в Индии компанией Bharat Biotech.

Правительство запросило у производителя около 141 миллиона доз.

Отметим, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что доставка следующей партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) из Индии в Украину может быть отложена на определенный срок. По словам политика, причина задержки отправки следующей партии – информационная кампания, развернутая против индийской вакцины в Украине. Радуцкий считает, что на срыв сотрудничества с Индией работали "как одиозные пророссийские политики, так и псевдопатриотические политические лидеры".

Ранее сообщалось, что в ВОЗ не нашли связи между появлением тромбов и вакцинацией AstraZeneca.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко считает, что Украине пока что не следует отказываться от вакцины Covishield, которая была произведена по лицензии AstraZeneca. Чтобы делать какие-либо выводы о качестве препарата, заявил нардеп, сперва необходимо вакцинировать большее количество людей.

Напомним, 500 тысяч доз вакцины CoviShield, которые Украина ранее закупила в Индии, должны быть использованы до 23 июня 2021 года.

Эффективность индийской вакцины Covishield показала эффективность 81,3% при условии, что перерыв между первой и второй вакцинацией составит 12 недель. Ученые выяснили, что у людей моложе 55 лет количество антител против коронавируса возрастало в два раза, если они получали прививки с интервалом в 12 недель. Если же разрыв был менее шести недель, то препарат показывал эффективность всего 55,1%.