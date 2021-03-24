Індія призупиняє експорт вакцини AstraZeneca, це може зачепити й Україну, — ЗМІ

Імовірною причиною зупинки експорту щеплення, стверджують журналісти, став спалах COVID-19 всередині країни.

Індія нібито тимчасово призупинила весь експорт вакцини AstraZeneca, яка виробляється Serum Institute через спалах коронавірусу всередині країни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Ніякого експорту доти, поки ситуація в Індії не стабілізується. Уряд не скористається таким великим шансом тоді, коли так багато людей потребують вакцинації в Індії", — повідомило джерело.

Крім того, заборона на експорт торкнеться, стверджують журналісти, і поставки вакцини у межах ініціативи COVAX. Завдяки цьому механізму щеплення повинна отримати і Україна.

Serum Institute вже затримала поставки вакцини AstraZeneca в Бразилію, Великобританію, Марокко і Саудівську Аравію, пише видання.

В Індії зареєстровано 11,7 мільйона випадків зараження коронавірусом, і це найбільша кількість випадків зараження коронавірусом після США і Бразилії.

Зараз тільки літні люди і люди старше 45 років мають право на вакцинацію в Індії. Медичні і передові працівники були першими у черзі, коли країна почала свою кампанію в середині січня.

На сьогодні в Індії люди отримали більше 51 мільйона доз вакцини, з яких 47 мільйонів — це вакцина AstraZeneca місцевого виробництва, розроблена Serum Institute. Решта — вакцина COVAXIN, розроблена в Індії компанією Bharat Biotech.

Уряд запросив у виробника близько 141 мільйона доз.

Зазначимо, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що доставка наступної партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) з Індії в Україну може бути відкладена на певний термін. За словами політика, причина затримки відправлення наступної партії — інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в Україні. Радуцький вважає, що на зрив співпраці з Індією працювали "як одіозні проросійські політики, так і псевдопатріотичні політичні лідери".

Раніше повідомлялося, що в ВООЗ не знайшли зв'язку між появою тромбів і вакцинацією AstraZeneca.

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко вважає, що Україні поки що не варто відмовлятися від вакцини Covishield, яка була проведена за ліцензією AstraZeneca. Щоб робити якісь висновки про якість препарату, заявив нардеп, спершу необхідно вакцинувати більшу кількість людей.

Нагадаємо, 500 тисяч доз вакцини CoviShield, які Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня 2021 року.

Індійська вакцина Covishield показала ефективність 81,3% за умови, що перерва між першою і другою вакцинацією складе 12 тижнів. Вчені з'ясували, що у людей молодше 55 років кількість антитіл проти коронавірусу зростала удвічі, якщо вони отримували щеплення з інтервалом 12 тижнів. Якщо ж розрив був менш шести тижнів, то препарат показував ефективність всього 55,1%.