У Канаді на упаковках AstraZeneca розмістили попередження про тромбоз

Разом із цим, у відомстві переконані в ефективності та безпеці цієї вакцини.

Міністерство охорони здоров'я Канади розмістило на етикетці вакцин від коронавірусу AstraZeneca та Covishield нагадування про те, що після ін'єкції препарату можливі випадки тромбозу.

За інформацією прес-служби відомства, також випущене керівництво для медичних працівників і власне тих, хто вакцинується, в якому розказано, як правильно спостерігати за потенційно можливими симптомами після щеплення цією вакциною.

"Міністерство охорони здоров'я Канади оновило опис продукту для вакцин від Covid-19 AstraZeneca та Covishield, вказавши інформацію про дуже рідкісні випадки виникнення тромбів, які пов'язані з низьким рівнем тромбоцитів після щеплення вакциною AstraZeneca", — сказано в повідомленні.

Незважаючи на внесення цієї інформації, у Міністерстві охорони здоров'я Канади переконані в тому, що вакцина AstraZeneca є безпечною.

Нагадаємо, до теперішнього часу в Європі введено понад 20 млн доз вакцини AstraZeneca, а в Індії — понад 27 млн доз вакцини Covishield (вакцина AstraZeneca, вироблена Serum Institute). Підкомітет COVID-19 Глобального консультативного комітету ВООЗ із безпеки вакцин (GACVS) 16 і 19 березня розглянув доступну інформацію і дані про тромбоемболію (згустки крові) і тромбоцитопенію (низький рівень тромбоцитів) після щеплення вакциною AstraZeneca і не знайшов зв'язку між появою тромбів і вакцинацією цим препаратом.

Дослідники з Німеччини і Новергії повідомили, що розкрили причину утворення смертельних тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca і знайшли спосіб лікування. Дві групи незалежно одна від одної з'ясували, що вакцина AstraZeneca здатна провокувати аутоімунні реакції організму, яка змушує кров згортатися в мозку. На думку медиків, це відкриття пояснює деякі випадки смерті людей в Європі.

Фокус повідомляв, що 22 березня в США успішно завершилися випробування британо-оксфордської вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Дослідження безпеки вакцини проходили на 32 тисячах добровольців, які проживають в США, Чилі та Перу. Вакцина показала ефективність на рівні 79% у боротьбі із симптомами, а також 100% у запобіганні тяжкого перебігу хвороби. Серед тих, хто отримали вакцину, не були зафіксовані випадки утворення тромбів або будь-яких інших ускладнень.