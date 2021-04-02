"Будто Годзилла выходит". Жители Калифорнии делятся необычным свечением Тихого океана (видео)

На гребнях волн пена "горит" фосфорическими огнями, а вокруг пловцов тянутся яркие полосы.

В соцсети Instagram обсуждают волны аномального цвета, заснятые на побережье Калифорнии (США) и удивившие пользователей своим цветом.

На ролике, снятом туристами и местными жителями, можно видеть необычный эффект, во время которого океан становится ярко-голубым.

Причина светящейся воды – биолюминесцентный планктон, который в большом количестве скапливается у берегов. Яркое свечение – это результат реакции организмов на стресс, возникающей, к примеру, при ударе волн о камни.

[ + – ] Биолюминесцентный планктон, скопившийся у берегов

Подписчики Instagram-аккаунта активно комментируют видеоролики.

"Будто Годзилла выходит из моря! Удивительная природа! Жаль, что это случается редко", – пишут они под постом.

[ + – ] Комментарии пользователей

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