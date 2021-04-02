"Ніби Годзілла виходить". Жителі Каліфорнії діляться незвичайним світінням Тихого океану (відео)

На гребені хвиль піна "горить" фосфоричними вогнями, а навколо плавців тягнуться яскраві смуги.

У соцмережі Instagram обговорюють хвилі аномального кольору, зняті на узбережжі Каліфорнії (США), вони здивували користувачів своїм кольором.

На ролику, знятому туристами і місцевими жителями, можна бачити незвичайний ефект, під час якого океан стає яскраво-блакитним.

Причина світіння води — біолюмінесцентний планктон, який у великій кількості накопичується біля берегів. Яскраве світіння — це результат реакції організмів на стрес, що виникає, наприклад, при ударі хвиль об каміння.

[ + – ] Біолюмінесцентний планктон, що накопичився біля берегів

Підписники Instagram-акаунту активно коментують відеоролики.

"Ніби Годзілла виходить з моря! Дивовижна природа! Шкода, що це трапляється рідко", — пишуть вони під постом.

[ + – ] Коментарі користувачів

Раніше повідомлялося, що сильна грозова хмара, що утворилася над Тихим океаном у 2018 році, досягла найнижчих температур з будь-коли зафіксованих. Рівень температури хмари вийшов за рамки того, що можуть виміряти сучасні супутникові датчики.

Згідно з новим аналізом властивостей мантії Землі, колись планета була поглинена величезним океаном з невеликими острівцями суходолу. Дослідники вважають, що в минулому планета була повністю поглинена океаном.

Фокус розповідав, як у 2020 році вода моря в районі Анапи Краснодарського краю РФ перетворилася на зелену "кашу". За словами вчених, пластівці, що плавають у морі, і зелений колір води пояснюються присутністю характерних для цих місць водоростей ульви і кладофори.