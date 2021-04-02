Итальянская контрразведка подозревает 80 российских дипломатов в шпионаже для РФ, - СМИ

Спецслужбы Италии подозревают, что как минимум треть дипкорпуса РФ в стране выполняет задания в интересах РУ, ФСБ и СВР.

По информации контрразведки Италии, Aisi, как минимум 80 российских дипломатов, находящихся в стране, якобы занимаются шпионажем в интересах ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки Российской Федерации. Это — около трети всех дипломатов, которые аккредитованы в Италии.

Об этом сообщает издание La Repubblica.

Отмечается, что российские шпионы собирали секретную информацию для спецслужб России и вербовали новых агентов.

По информации издания, подозреваемые работали в разных дипломатических корпусах по всей Италии.

Примечательно, что в конце марта стало известно о том, что Италия высылает из страны двух российских дипломатов, которых подозревали в шпионаже. Привлечь их к ответственности было невозможно из-за их дипломатической неприкосновенности.

Третьего фигуранта этой истории — завербованного ими итальянского военного — арестовали. Он работал в Генеральном штабе страны. На его карте памяти нашли 181 фотографию секретных документов, 50 из которых квалифицировались как "секреты НАТО".

Напомним, в середине марта спецслужбы Болгарии задержали несколько человек по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Среди них были сотрудники Минобороны и военной разведки. Задачи им якобы выдавали представители российского Главного разведывательного управления (ГРУ).