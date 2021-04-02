Італійська контррозвідка підозрює 80 російських дипломатів у шпигунстві для РФ, — ЗМІ

Спецслужби Італії підозрюють, що як мінімум третина дипкорпусу РФ у країні виконує завдання в інтересах РУ, ФСБ і СЗР.

За інформацією контррозвідки Італії, Aisi, як мінімум 80 російських дипломатів, які перебувають у країні, нібито займаються шпигунством на користь ГРУ, ФСБ та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Це — близько третини всіх дипломатів, які акредитовані в Італії.

Про це повідомляє видання La Repubblica.

Зазначається, що російські шпигуни збирали секретну інформацію для спецслужб Росії та вербували нових агентів.

За інформацією видання, підозрювані працювали в різних дипломатичних корпусах по всій Італії.

Примітно, що в кінці березня стало відомо про те, що Італія висилає з країни двох російських дипломатів, яких підозрювали в шпигунстві. Залучити їх до відповідальності було неможливо через їхню дипломатичну недоторканність.

Третього фігуранта цієї історії — завербованого ними італійського військового — заарештували. Він працював у Генеральному штабі країни. На його карті пам'яті знайшли 181 фотографію секретних документів, 50 з яких кваліфікувалися як "секрети НАТО".

Нагадаємо, що в середині березня спецслужби Болгарії затримали кілька людей за підозрою в шпигунстві на користь Російської Федерації. Серед них були співробітники Міноборони і військової розвідки. Завдання їм нібито видавали представники російського Головного розвідувального управління (ГРУ).