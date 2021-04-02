ФСБ РФ нашла "сторонника украинских националистов" на далеком Алтае (видео)

Задержанный якобы пытался совершить "устрашающую" население акцию по заданию "Этнического национального объединения".

ФСБ задержала в Барнауле, столице Алтайского края РФ, местного жителя. Он якобы планировал по заданию куратора из Украины преступные акции, сообщили в спецслужбе.

Утверждается, что задержанный 21-летний мужчина был сторонником украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО). Эта организация, якобы, координирует действия националистов из Украины, Беларуси и России "при осуществлении акций прямого действия в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти". Свою пропаганду "украинские экстремисты", по информации ФСБ, проводят через Telegram, "ВКонтакте" и Instagram.

Задержанный признался в инкриминируемом преступлении. Он был недоволен госполитикой РФ в сфере миграции, поэтому попытался вступить в радикальную ячейку ЭНО и связался с координатором. Тот выдал ему ряд заданий, первым из которых было составить фотоотчет и "провести разведку на местности", в том числе точек торговли, принадлежащих "лицам неславянской внешности".

После того как он выполнил это задание, ему дали указание совершить поджог, подрыв или другие устрашающие население действия. Подозреваемый запланировал подрыв Барнаульской мечети.

В ходе обыска у задержанного нашли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также средства коммуникации, на которых хранились фотографии, которые он отправил "украинскому куратору".

Его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Напомним, в декабре 2019 года ЭНО, к членам которого приписывали "стрелка с Лубянки" Евгения Манюрова, выступило с заявлением. Там считают, что силовики хотят очернить их организацию и ищут повод для репрессий. Они подчеркивают, что не имеют никакого отношения к стрельбе у главного здания ФСБ в Москве.

"Мы – не террористы. ЭНО никогда не будет терроризировать свой народ, убивать женщин, детей, стариков. Мы не планировали, у нас даже мысли не было устраивать бойню в центре мирного русского города. Кому-то нужен повод для новой волны арестов, репрессий", – говорилось в заявлении.

ФСБ и Следственный комитет РФ задержали по делу об экстремизме 13 подозреваемых в Геленджике и еще одного в Ярославле. По версии следствия, все эти люди поддерживали радикальную организацию "М.К.У", основанную гражданином Украины Егором Красновым, который подписывался в соцсетях "Егором Яковлевым".

В 2020 году полиция Украины задержала создателя "М.К.У" из-за видеозаписи преступления, размещенной в Телеграм-канале. На нем группа парней избила двух людей в Днепре, а их 19-летний лидер нанес одной из жертв несколько ножевых ранений.

Как сказано на сайте городской прокуратуры Днепра, вскоре правоохранители сообщили "маньяку" о подозрении в совершении оконченного покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений и разбоя.