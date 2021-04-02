ФСБ РФ знайшла "прихильника українських націоналістів" на далекому Алтаї (відео)

Затриманий нібито намагався зробити "страхітливу" для населення акцію за завданням "Етнічного національного об'єднання".

ФСБ затримала в Барнаулі, столиці Алтайського краю РФ, місцевого жителя. Він нібито планував за завданням куратора з України злочинні акції, повідомили в спецслужбі.

Стверджується, що затриманий 21-річний чоловік був прихильником української націоналістичної організації "Етнічне національне об'єднання" (ЕНО). Ця організація, нібито, координує дії націоналістів з України, Білорусі та Росії "під час здійснення акцій прямої дії щодо осіб неслов'янської зовнішності й органів державної влади". Свою пропаганду "українські екстремісти", за інформацією ФСБ, проводять через Telegram, "ВКонтакте" й Instagram.

Затриманий зізнався в інкримінованому злочині. Він був незадоволений держполітикою РФ у сфері міграції, тому спробував вступити в радикальний осередок ЕНО та зв'язався з координатором. Той видав йому низку завдань, першим з яких було скласти фотозвіт та "провести розвідку на місцевості", зокрема точок торгівлі, що належать "особам неслов'янської зовнішності".

Після того як він виконав це завдання, йому дали вказівку вчинити підпал, підрив або інші страхітливі для населення дії. Підозрюваний запланував підрив Барнаульскої мечеті.

У процесі обшуку в затриманого знайшли вибухову речовину, інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, екстремістську літературу, а також засоби комунікації, на яких зберігалися фотографії, які він відправив "українському куратору".

Його затримали в рамках кримінальної справи, порушеної за ст. 205.3 КК РФ (проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності).

Нагадаємо, у грудні 2019 року ЕНО, до членів якого приписували "стрілка з Луб'янки" Євгенія Манюрова, виступило із заявою. Там вважають, що силовики хочуть очорнити їхню організацію і шукають привід для репресій. Вони підкреслюють, що не причетні до стрілянини біля головної будівлі ФСБ в Москві.

"Ми — не терористи. ЕНО ніколи не буде тероризувати свій народ, вбивати жінок, дітей, людей похилого віку. Ми не планували, у нас навіть думки не було влаштовувати бійню в центрі мирного російського міста. Комусь потрібен привід для нової хвилі арештів, репресій", — говорилося в заяві.

ФСБ і Слідчий комітет РФ затримали у справі про екстремізм 13 підозрюваних у Геленджику та ще одного в Ярославлі. За версією слідства, всі ці люди підтримували радикальну організацію "М.К.У", засновану громадянином України Єгором Красновим, який підписувався в соцмережах "Єгором Яковлєвим".

У 2020 році поліція України затримала творця "М.К.У" через відеозапис злочину, розміщеного в телеграм-каналі. На ньому група хлопців побила двох людей в Дніпрі, а їхній 19-річний лідер завдав одній із жертв кілька ножових поранень.

Як сказано на сайті міської прокуратури Дніпра, незабаром правоохоронці повідомили "маніякові" про підозру у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство з хуліганських спонукань і розбою.