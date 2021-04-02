Не пускали в такси с псом-поводырем: Uber заплатит слепой американке более $1 млн компенсации

Сотрудники службы неоднократно обижали клиентку, а однажды даже высадили ее не там, куда она заказывала поездку.

Сервис заказа поездок Uber заплатит 1,1 миллиона долларов слепой гражданке США Лизе Ирвинг, поскольку водители службы 14 раз не пускали ее в автомобиль вместе с собакой-поводырем, обижали или высаживали ее не в том месте. Как сообщает BBC, арбитр постановил, что женщина подверглась дискриминации из-за своей инвалидности.

По словам жительницы Сан-Франциско, некоторые водители ругались на нее, когда видели собаку, а один прервал поездку и заявил, что женщина "уже прибыла на место".

Ирвинг отметила, что несколько раз оказывалась в трудном положении из-за отказов водителей, в частности – она опоздала на работу и была уволена.

В свою очередь, в компании заявили, что водители, которые отказывали пассажирке, были не сотрудниками Uber, а подрядчиками, потому они не должны нести за нее ответственность.

Представитель женщины обратил внимание на то, что она не раз жаловалась компании, но та никак не оповещала водителей о необходимости соблюдать закон, в соответствии с которым они не имеют права отказывать людям с собаками-поводырями.

Следует отметить, что перевозчик нередко сталкивается с судебными исками со стороны слепых в США. Так, в 2014 году Федерация слепых подала в суд из-за правил компании касательно псов-поводырей. Спустя три года дело урегулировали и Uber согласился убедить водителей в необходимости придерживаться закона.

Признанная арбитром пострадавшая, в свою очередь, заявила, что ей жаль, что дело дошло до суда, и что она была бы счастлива, если бы водители такси просто ее не дискриминировали.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах создан мозговой имплант, который призван вернуть зрение ослепшим людям. Испытать его на людях собираются в 2023 году.

Напомним, в США оператора беспилотного Uber, сбившего человека, обвинили в убийстве.