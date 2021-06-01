"Коронавирус побежден": в Израиле снимают все карантинные ограничения

В стране полностью вакцинировали 55,19% населения. За 31 мая в Израиле зафиксировали 18 новых случаев заражения.

Из-за низких темпов распространения коронавируса в Израиле со вторника, 1 июня, в стране снимаются все карантинные ограничения. Впрочем, в стране, еще некоторое время необходимо будет носить маски в помещениях. Об этом рассказывает местное издание "Кан".

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В Израиле снимаются ограничения по количеству людей на закрытых и открытых пространствах, включая заводы, аттракционы, заведения и общественный транспорт.

В Минздраве также заявили, что в стране отпала необходимость в "зеленом пропуске" (паспорте вакцинации), наличие которого требовалось для посещения множества мероприятий, учреждений и заведений.

Тем, кто въезжает в Израиль, нужно будет сдавать тест на коронавирус не более, чем за 72 часа до момента пересечения границы, и еще один — сразу же по приезду. Тестирование на COVID-19 также придется проходить и перед вылетом из страны.

Согласно официальным данным Минздрава Израиля, по состоянию на 31 мая в стране первую дозу вакцины от COVID получили 58,61% населения, вторую — 55,19%. Население страны составляет около 9,3 миллиона человек.

За 31 мая в Израиле зафиксировали 18 новых случаев коронавируса, за 30 мая — 4. В целом в течение прошлого месяца в стране количество новых случаев в сутки не превышало 100.

За все время пандемии в Израиле зафиксировали 839 475 заражений коронавирусом. Летальных исходов от этой болезни — 6 412.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что в израильских больницах начали закрывать отделения для COVID-пациентов из-за отсутствия пациентов.

Отметим, с 31 мая власти Израиля внесли Украину, Россию, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику, Турцию и Аргентину в перечень "красных стран" с высоким риском заражения коронавирусом. Въезжать в них с территории Израиля запрещено.